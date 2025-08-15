Oglasila se Narodna banka Srbije: U pitanju je štednja

Telegraf pre 16 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Oglasila se Narodna banka Srbije: U pitanju je štednja

Uprkos prisutnim neizvesnostima, štednja stanovništva nastavila je da raste i u 2025. godini, a dinarska štednja je u prvoj polovini godine povećana za 4,5 milijardi dinara, odnosno za 2,4 odsto i krajem juna je iznosila 195,7 milijardi dinara, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Rast je zabeležila i devizna štednja i to za 313,0 miliona evra ili 2,0 odsto. Već krajem jula dinarska štednja je premašila 200 milijardi dinara, a devizna štednja je dostigla gotovo 16 milijardi evra, što predstavlja najviše iznose štednje do sada, navodi se u saopštenju i dodaje da se dinarska štednja veoma približila učešću od 10,0 odsto ukupne štednje u domaćim bankama. Ističe se da je to značajno ako se ima u vidu da je krajem 2012. ovo učešće bilo ispod 2,0
