UŽIVO Protest u Novom Sadu: Zapaljena zastava SRS, policija narušila autonomiju Univerziteta

Nakon okupljanja kod Rektorata, počeo je protest Zborova građana Novog Sada i studenata u blokadi, pod nazivom - "Večeras čistimo grad - sloboda ostaje".

22.42 - Policija je narušila autonomiju Univerziteta, javlja reporterka 021.rs. Policija je potiskujući građane ušla u prostor kampusa i time narušila autonomiju Univerziteta. #NoviSad 22.36 - Protest u Novom Sadu i dalje traje, a učesnici protesta su krenuli iz Kampusa ka Sudu. "Autobus policije je kod DIF-a, i oko kampusa se