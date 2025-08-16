Tepić: Nasumično love ljude zbog napada na Kobre, a nema dokaza da je Vučević bio u prostorijama SNS

Tepić: Nasumično love ljude zbog napada na Kobre, a nema dokaza da je Vučević bio u prostorijama SNS
Tepić je na društvenoj mreži Iks (X) navela nema dokaza da je predsednik SNS Miloš Vučević, koga su navodno štitili pripadnici “Kobri”, bio u tim prostorijama. “Ni do danas ne znamo koga su tačno Kobre tamo čuvale. (Predsednik Srbije Aleksandar) Vučić rekao da su bile zbog Vučevića, ali bez ijednog dokaza da je Vučević bio tamo u sredu u vreme protesta”, napisala je Tepić. Prema njenim rečima, naprednjaci do danas nisu objavili nijednu fotografiju i nijedan snimak
