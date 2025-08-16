Kadeti Srbije prvaci Evrope u košarci - dominacija i u finalu

RTS pre 20 minuta
Kadeti Srbije prvaci Evrope u košarci - dominacija i u finalu

Košarkaška selekcija Srbije do 16 godina okitila se zlatom posle 18 godina. U finalu u Tbilisiju je pala Litvanija sa 99:86.

Kad je selekcija Srbije poslednji put bila prvak Evrobasketa u uzrastu do 16 godina, MVP je bio Dejan Musli, a igrali su i Nemanja Jaramaz, Danilo Anđušić, Branislav Đekić,... Bilo je to u Grčkoj 2007. godine. Osamnaest godina kasnije, "orlići" su opet najbolji u Evropi u uzrastu kadeta. Sastav Stefana Mijovića je sem tesnog poraza od Španije u grupi 97:95 beležio dvocifrene pobede, što je podvig za naročito divljenje. Srbija je odlično otvorila duel, stekavši
