Sastanak Trampa i Putina traje već više od dva i po sata!

Telegraf pre 10 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Sastanak Trampa i Putina traje već više od dva i po sata!

Sastanak američkog i ruskog predsednika Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci traje već više od dva i po sata, a kako je rekao neimenovani zvaničnik Bele kuće, još nije u vidu održavanje radnog ručka dve proširene delegacije, prenosi NBC News.

Sastanak Trampa i Putina počeo je u petak, 15. avgusta oko 21.30 po srednjeevropskom vremenu i na njemu su prisutni, pored prevodioca, sa američke strane državni sekretar Mark Rubio i specijalni izaslanik Stiv Vitkof, a sa ruske ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i savetnik predsednika za spoljnu politiku Jurij Ušakov. Nakon tog sastanka, trebalo bi da se održi radni ručak proširenih delegacija u kojima su sa ruski ministar odbrane Andrej Belousov, ministar
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Sastanak Trampa i Putina traje više od dva i po časa: Nema naznaka kada će radni ručak

Sastanak Trampa i Putina traje više od dva i po časa: Nema naznaka kada će radni ručak

Večernje novosti pre 10 minuta
Neviđena provokacija rusa pred sastanak veka! "Pogledajte šta jedemo, to će Tramp i Putin napraviti od Zelenskog": Novinari…

Neviđena provokacija rusa pred sastanak veka! "Pogledajte šta jedemo, to će Tramp i Putin napraviti od Zelenskog": Novinari Kremlja razbesneli Ukrajinu jednim potezom

Blic pre 1 sat
Dmitrijev pred sastanak Trampa i Putina: "Sreo sam medveda na Aljasci, nadam se da je to dobar znak"

Dmitrijev pred sastanak Trampa i Putina: "Sreo sam medveda na Aljasci, nadam se da je to dobar znak"

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaSergej LavrovBela kućaRusijaDonald TrampRat u Ukrajini

Svet, najnovije vesti »

Dodik planira da ga nasledi sin

Dodik planira da ga nasledi sin

Radar pre 25 minuta
Počeo istorijski sastanak Trampa i Putina: Rukovanje na pisti, pa pregovori o Ukrajini

Počeo istorijski sastanak Trampa i Putina: Rukovanje na pisti, pa pregovori o Ukrajini

Danas pre 30 minuta
Analiza CNN uoči samita na Aljasci: Da li Trampova retorika ukazuje da će mu Putin ponovo zamazati oči?

Analiza CNN uoči samita na Aljasci: Da li Trampova retorika ukazuje da će mu Putin ponovo zamazati oči?

Danas pre 30 minuta
(Foto) američki vojnici kleče dok se čeka da Putin izađe iz aviona! Ukrajinci besni zbog fotografije sa Aljaske: "Crveni tepih…

(Foto) američki vojnici kleče dok se čeka da Putin izađe iz aviona! Ukrajinci besni zbog fotografije sa Aljaske: "Crveni tepih za najvećeg ratnog zločinca"

Blic pre 20 minuta
Ukrajinci zapenili zbog sastaka Trampa i Putina Pljušte uvrede

Ukrajinci zapenili zbog sastaka Trampa i Putina Pljušte uvrede

Alo pre 10 minuta