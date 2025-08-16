Sastanak Trampa i Putina traje već više od dva i po sata!

Sastanak američkog i ruskog predsednika Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci traje već više od dva i po sata, a kako je rekao neimenovani zvaničnik Bele kuće, još nije u vidu održavanje radnog ručka dve proširene delegacije, prenosi NBC News.

Sastanak Trampa i Putina počeo je u petak, 15. avgusta oko 21.30 po srednjeevropskom vremenu i na njemu su prisutni, pored prevodioca, sa američke strane državni sekretar Mark Rubio i specijalni izaslanik Stiv Vitkof, a sa ruske ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i savetnik predsednika za spoljnu politiku Jurij Ušakov. Nakon tog sastanka, trebalo bi da se održi radni ručak proširenih delegacija u kojima su sa ruski ministar odbrane Andrej Belousov, ministar