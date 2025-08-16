ANEM: Pokušaj policijskog oslepljivanja Vuka Cvijića

Vreme pre 39 minuta
ANEM: Pokušaj policijskog oslepljivanja Vuka Cvijića

Dok je pratio protest kod Generalštaba, novinara Vuka Cvijića je s leđa hemijskim sredstvom napao uniformisani policajac. ANEM navodi da je napad bio ciljano usmeren i da je izazvao teške zdravstvene tegobe

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) saopštila je u subotu (16. avgust) da je uniformisani policajac, opremljen za razbijanje demonstracija, u petak uveče poprskao novinara Vuka Cvijića hemijskim sredstvom po vratu dok je sa kolegama stajao kod Generalštaba u Beogradu i pratio protest. U sapštenju ANEM je naveo da je Cvijić stajao sinoć sa kolegama kod Generalštaba, kada mu je s leđa prišao uniformisani policajac, opremljen za razbijanje demonstracija,
