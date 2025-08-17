uživo Protesti u Srbiji: Okupljanja u više gradova Srbije

NIN pre 5 minuta
uživo Protesti u Srbiji: Okupljanja u više gradova Srbije

Protestna okupljanja u Srbiji održavaju se i večeras u više gradova Srbije, u Novom Sadu protest se održava ispred rektorata, u Nišu ispred zgrade Policijske uprave, u Beogradu skupovi su započeti na Voždovcu, u Novom Bečeju ispred prostorija SNS...

Okupljanja su najavljena i u Subotici, Leskovcu, Kruševcu, Inđiji. Protesti u Srbiji koji su održani sinoć u više gradova eskalirali su na ulicama Beograda i Valjeva, na kojima je došlo do sukoba demonstranata i policije. U Valjevu je demolirana zgrada Gradske uprave i tužilaštva, a prostorije SNS su zapaljene. Na Novom Beogradu, gde je policija pokušala da spreči demonstrante da dođu do prostorija SNS, bilo je gađanja kamenicama, topovskim udarima, pirotehničkim
Novi protesti širom Srbije: Hapšenja, optužbe i tenzije ispred policijskih stanica

Serbian News Media pre 1 sat
U sinoćnim neredima u Srbiji povređeno 6 policajaca, privedeno 56 ljudi tokom neprijavljenih protesta (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 1 sat
MUP: Privedeno 56 osoba, povređeno šest policijskih službenika

RTS pre 3 sata
Kako BBC piše o protestima u Srbiji

Danas pre 5 sati
Veliki protestni skup građana sinoć održan u Valjevu; zadržano 15 osoba

ObjektiVa pre 5 sati
Policija privela Kristal Met Dejmona poznatog na platformi Iks

Danas pre 4 sati
Ponovo uhapšen tviteraš Marko M., poznatiji kao Kristal Met Dejmon

Radio 021 pre 4 sati
Tviterašu Kristal Met Dejmonu određeno zadržavanje od 48 sati: Tereti se da je napadao službena lica

Danas pre 25 minuta
Državljanin Srbije utopio se u Grčkoj kod Soluna

Danas pre 15 minuta
Demosntranti večeras u Leskovcu tražili od policije da ponovo položi zakletvu

Danas pre 0 minuta
„Ovo vam je žuti karton, ne plašimo vas se“: Studenti novosadskog Poljoprivrednog fakulteta u blokadi najavili za sutra…

Danas pre 5 minuta
Sud u Valjevu ubrzava procesuiranje demonstranata

Danas pre 40 minuta