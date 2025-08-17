uživo Protesti u Srbiji: Okupljanja u više gradova Srbije

Protestna okupljanja u Srbiji održavaju se i večeras u više gradova Srbije, u Novom Sadu protest se održava ispred rektorata, u Nišu ispred zgrade Policijske uprave, u Beogradu skupovi su započeti na Voždovcu, u Novom Bečeju ispred prostorija SNS...

Okupljanja su najavljena i u Subotici, Leskovcu, Kruševcu, Inđiji. Protesti u Srbiji koji su održani sinoć u više gradova eskalirali su na ulicama Beograda i Valjeva, na kojima je došlo do sukoba demonstranata i policije. U Valjevu je demolirana zgrada Gradske uprave i tužilaštva, a prostorije SNS su zapaljene. Na Novom Beogradu, gde je policija pokušala da spreči demonstrante da dođu do prostorija SNS, bilo je gađanja kamenicama, topovskim udarima, pirotehničkim