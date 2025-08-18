Zelenski stigao: Moraće da se odrekne teritorija?

B92 pre 10 minuta
Zelenski stigao: Moraće da se odrekne teritorija?

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je stigao u Vašington, gde se danas sastaje sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i evropskim liderima.

"Svi delimo snažnu želju da se ovaj rat okonča na brz i pouzdan način. A mir mora biti trajan. Ne kao što je bilo pre mnogo godina, kada je Ukrajina bila primorana da se odrekne Krima i dela našeg istoka - dela Donbasa - a Putin ga je jednostavno iskoristio kao odskočnu dasku za novi napad. Ili kada su Ukrajini 1994. godine date takozvane 'bezbednosne garancije', ali one nisu funkcionisale", napisao je Zelenski u objavi na platformi X. On je kazao da Krim "nije
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

uživo RAT U UKRAJINI Zelenski u Vašingtonu, Tramp poručio da Kijev mora da odustane od Krima i članstva u NATO

uživo RAT U UKRAJINI Zelenski u Vašingtonu, Tramp poručio da Kijev mora da odustane od Krima i članstva u NATO

Euronews pre 5 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Tramp pred sastanak sa Zelenskim - Ukrajina mora da se odrekne Krima i odustane od članstva u NATO

UKRAJINSKA KRIZA: Tramp pred sastanak sa Zelenskim - Ukrajina mora da se odrekne Krima i odustane od članstva u NATO

RTV pre 0 minuta
Zelenski stigao u Vašington: Svi delimo snažnu želju da se rat brzo okonča

Zelenski stigao u Vašington: Svi delimo snažnu želju da se rat brzo okonča

RTV pre 30 minuta
Tramp: Zelenski može da okonča sukob gotovo odmah – ako se odrekne Krima

Tramp: Zelenski može da okonča sukob gotovo odmah – ako se odrekne Krima

Sputnik pre 15 minuta
"Nema povratka Krima i nema ulaska u NATO": Odjeknula Trampova poruka uoči sastanka sa Zelenskim i evropskim liderima

"Nema povratka Krima i nema ulaska u NATO": Odjeknula Trampova poruka uoči sastanka sa Zelenskim i evropskim liderima

Mondo pre 25 minuta
Brutalan napad na harkov i odesu! Rusija bombarduje gradove dok se Zelenski u Americi bori za Ukrajinu! Ima mrtvih i ranjenih…

Brutalan napad na harkov i odesu! Rusija bombarduje gradove dok se Zelenski u Americi bori za Ukrajinu! Ima mrtvih i ranjenih, poginulo i dete!

Kurir pre 0 minuta
Zelenski u Beloj kući sa Trampom i evropskim liderima o prekidu rata u Ukrajini – šta je sve na stolu

Zelenski u Beloj kući sa Trampom i evropskim liderima o prekidu rata u Ukrajini – šta je sve na stolu

RTS pre 1 minut
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaVašingtonKrimDonald TrampVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Sukob demonstranata i policije ispred prostorija vladajuće stranke u Izraelu

Sukob demonstranata i policije ispred prostorija vladajuće stranke u Izraelu

RTV pre 25 minuta
Himna EU na esperantu i dan u čast Marija Dragija: Najneobične evropske građanske inicijative koje su razmatrane

Himna EU na esperantu i dan u čast Marija Dragija: Najneobične evropske građanske inicijative koje su razmatrane

Euronews pre 20 minuta
Rezigniranost i izdaja: Šta bi predaja Donbasa Rusiji značila za Ukrajinu

Rezigniranost i izdaja: Šta bi predaja Donbasa Rusiji značila za Ukrajinu

BBC News pre 16 minuta
Nemačka i njen problem sa „sigurnim zemljama“

Nemačka i njen problem sa „sigurnim zemljama“

Danas pre 0 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Tramp pred sastanak sa Zelenskim - Ukrajina mora da se odrekne Krima i odustane od članstva u NATO

UKRAJINSKA KRIZA: Tramp pred sastanak sa Zelenskim - Ukrajina mora da se odrekne Krima i odustane od članstva u NATO

RTV pre 0 minuta