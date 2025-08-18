Zelenski stigao: Moraće da se odrekne teritorija?

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je stigao u Vašington, gde se danas sastaje sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i evropskim liderima.

"Svi delimo snažnu želju da se ovaj rat okonča na brz i pouzdan način. A mir mora biti trajan. Ne kao što je bilo pre mnogo godina, kada je Ukrajina bila primorana da se odrekne Krima i dela našeg istoka - dela Donbasa - a Putin ga je jednostavno iskoristio kao odskočnu dasku za novi napad. Ili kada su Ukrajini 1994. godine date takozvane 'bezbednosne garancije', ali one nisu funkcionisale", napisao je Zelenski u objavi na platformi X. On je kazao da Krim "nije