Radovan Višković podneo ostavku na mesto premijera Vlade Republike Srpske

Radovan Višković, predsednik Vlade Republike Srpske, podneo je ostavku na ovu poziciju i potvrdio na konferenciji za medije da se bira nova Vlada Srpske.

Bira se nova Vlada Srpske, a Višković, kako ističe, će raditi neki drugi posao, te dodaje da u timu SNSD-a ostaje. - Nikad se nisam bolje osećao. Ovo je dan koji sam očekivao i kada sam imenovan za predsednika Vlade Srpske. Moram da podsetim da Ustav Srpske i Zakon kaže da, kada birate Vladu Srpske, imate ustavnu obavezu, a mandatar može u toku mandata da izvrši promenu u Vladi do jedne trećine. Dvojica ministara, na samom početku, su podneli ostavku, iz moralnih