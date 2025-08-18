Diverzija nije izvazvala pad nadstrešnice: Evo šta strušnjaci vide kao razlog

Pad nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu koji je usmrtio 16 ljudi dogodio se zbog neodržavanja objekta, ubrzavanja procedure u građevinarstvu, nestručnog upravljanja projektom i same korozije čeličnih žica, a ne zbog diverzije kako je danas izjavila predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić.

Ovaj zaključak se nameće nakon pregleda rada autorki prof. dr Jelena Dobrić i doc. dr Sanja Fric sa Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji je objavljen na sajtu Nedeljnika u aprilu ove godine. „Eksperimentalne i numeričke analize sprovedene neposredno nakon urušavanja nadstrešnice pokazale su da je primarni razlog loma bila korozija čeličnih žica u ovoj zoni, što je dovelo do smanjenja nosivosti i krhkog loma bez prethodnih vidljivih upozorenja“,