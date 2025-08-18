Objavljena vremenska prognoza do kraja nedelje: Taman kad pomislimo da se leto vraća – kreće novo nevreme i zahlađenje

U narednim danima temperatura će se opet vratiti na preko 35 stepeni, ali onda ponovo sledi zahlađenje s pljuskovima i grmljavinom.

Do kraja dana promenlјivo oblačno, na severu i zapadu suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i plјuskovima sa grmlјavinom. Posle podne i uveče prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti Vetar slab i umeren, u Banatu i na istoku Srbije povremeno i jak severni i severozapadni, uveče u slablјenju. Najviša temperatura od 24 do 29 °C, najavio je RHMZ, a dao i prognozu za naredne dane. Sutra promenlјivo oblačno sa sunčanim