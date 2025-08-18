Objavljena vremenska prognoza do kraja nedelje: Taman kad pomislimo da se leto vraća – kreće novo nevreme i zahlađenje

Nova pre 4 sati  |  Autor: Nova.rs
Objavljena vremenska prognoza do kraja nedelje: Taman kad pomislimo da se leto vraća – kreće novo nevreme i zahlađenje

U narednim danima temperatura će se opet vratiti na preko 35 stepeni, ali onda ponovo sledi zahlađenje s pljuskovima i grmljavinom.

Do kraja dana promenlјivo oblačno, na severu i zapadu suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i plјuskovima sa grmlјavinom. Posle podne i uveče prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti Vetar slab i umeren, u Banatu i na istoku Srbije povremeno i jak severni i severozapadni, uveče u slablјenju. Najviša temperatura od 24 do 29 °C, najavio je RHMZ, a dao i prognozu za naredne dane. Sutra promenlјivo oblačno sa sunčanim
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Stižu pljuskovi, ovi delovi zemlje prvi na udaru! Žuti meteoalarm na snazi za pola Srbije!

Stižu pljuskovi, ovi delovi zemlje prvi na udaru! Žuti meteoalarm na snazi za pola Srbije!

Alo pre 2 sata
Promenljivo vreme u Srbiji sa lokalnim pljuskovima i postepenim razvedravanjem

Promenljivo vreme u Srbiji sa lokalnim pljuskovima i postepenim razvedravanjem

Naslovi.ai pre 2 sata
Sutra u Novom Sadu promenljivo oblačno i toplo

Sutra u Novom Sadu promenljivo oblačno i toplo

Radio 021 pre 3 sata
Ne odlažite kišobrane Evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana

Ne odlažite kišobrane Evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana

Alo pre 3 sata
Vremenska prognoza za utorak 19. avgust: Oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 30 stepeni

Vremenska prognoza za utorak 19. avgust: Oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 30 stepeni

Novi magazin pre 4 sati
Rhmz upozorava: Ovi delovi Srbije da se spreme za pljuskove! Imaćemo i pakleni dan, o onda stiže polarni vrtlog

Rhmz upozorava: Ovi delovi Srbije da se spreme za pljuskove! Imaćemo i pakleni dan, o onda stiže polarni vrtlog

Blic pre 6 sati
Danas oblačno i prijatnije, a evo kakvo nas vreme očekuje do kraja nedelje

Danas oblačno i prijatnije, a evo kakvo nas vreme očekuje do kraja nedelje

Stav.life pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatRHMZVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Akademski plenum reagovao na izjave Ane Brnabić o tragediji u Novom Sadu

Akademski plenum reagovao na izjave Ane Brnabić o tragediji u Novom Sadu

Glas Šumadije pre 37 minuta
Privremeno se zatvara obilaznica oko Soluna, saobraćaj kroz centar grada

Privremeno se zatvara obilaznica oko Soluna, saobraćaj kroz centar grada

RTV pre 17 minuta
Ana Brnabić tvrdi da je nadstrešnica „srušena kao početak obojene revolucije“

Ana Brnabić tvrdi da je nadstrešnica „srušena kao početak obojene revolucije“

Vreme pre 32 minuta
„Pružam ti šapu“ – Lidl donirao tonu hrane napuštenim životinjama

„Pružam ti šapu“ – Lidl donirao tonu hrane napuštenim životinjama

Luftika pre 7 minuta
Milivojević (DS): Više javno tužilaštvo u Novom Sadu odmah da sasluša Anu Brnabić

Milivojević (DS): Više javno tužilaštvo u Novom Sadu odmah da sasluša Anu Brnabić

Radio 021 pre 22 minuta