Nova nedelja donosi promenjivo vreme i oscilacije u temperaturi

Novi magazin pre 59 minuta  |  N1
Danas nas očekuje prosečno topao dan - na severu uz delimično razvedravanje, dok će u ostalim predelima vreme biti promenljivo, ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima. Temperatura do 30 stepeni.

Nova nedelja donosi nam promenljivo vreme i oscilacije temperature. Danas do 30 stepeni, od sutra sunčano i postepeno toplije, dok se u četvrtak očekuje do 34 stepena. Već u petak i za vikend svežije i kišovito. Prema prognozi vremena, iznad naših predela i danas će biti malo svežija vazdušna masa pristigla iz centralne Evrope. Temperatura u okvirima proseka i u najtoplijem delu dana kretaće se do 30 stepeni. U nastavku dana u Vojvodini suvo uz duže sunčane
