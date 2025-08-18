Građani Subotice u blokadi u otvorenom pismu policiji: Da li ćete stati uz zakon i narod ili protiv?

Građani Subotice u blokadi su u otvorenom pismu pozivali pripadnike MUP da se drže Ustava i zakona.

"Obraćamo vam se ovim otvorenim pismom iz osećaja građanske odgovornosti i potrebe da vas dobronamerno upozorimo na vašu zakonsku i ustavnu obavezu", navodi se u pismu građana Subotice u blokadi. U poslednjim danima, tokom protesta širom Srbije, zabeleženi su brojni slučajevi prekoračenja policijskih ovlašćenja - nepotrebna i prekomerna upotreba sile, nezakonita lišavanja slobode i pretnje privođenjem bez osnova, ometanje prava na mirno okupljanje i izražavanje i