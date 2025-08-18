Danas je 220 godina od bitke na Ivankovcu, velike srpske pobede

Danas je 220 godina od bitke na Ivankovcu, velike srpske pobede

Bitka na Ivankovcu, prva velika pobeda Srba nad Turcima u Prvom srpskom ustanku, odigrala se 18. avgusta 1805. pre 220 godina.

Bio je to prvi ozbiljan poraz regularnih trupa Turske tokom Karađorđeve bune, i otuda posebno važan moment Prvog srpskog ustanka, odnosno celokupne Srpske revolucije. Uspesi koje su Karađorđevi ustanici prethodno postigli, osim uklanjanja dahija, doveli su do oslobođenja više gradova, kao Požarevca, Šapca, Smedereva, Beograda (utvrđeni grad će biti oslobođen tek krajem 1806. godine). Leta te 1805. srpski ustanici oslobodili su i Karanovac, današnje Kraljevo, i
