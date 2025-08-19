Iskoristite lepo vreme, uskoro kreću kiše i zahlađenje Od subote osvežavajuće hladnije vreme

U Srbiji će u sredu, 20. avgusta biti pretežno sunčano i toplo vreme, uz slab do umeren, promenljiv vetar i temperature koje će se kretati od 11 do 33 stepena, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod

Toplo i sunčano vreme zadržaće se do petka, kada se očekuje prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pojačan severni vetar i pad temperature. Temperature do kraja avgusta i vreme Kako pokazuje grafikon RHMZ-a 22. avgusta očekuju nas padavine i maksimalne dnevne temperature koje neće prelaziti preko 27 stepeni Celzijusovih. Noći će biti prijatne i kretaće se u rasponu od 14 do 16 stepeni. Posle 22. avgusta, pa sve do samom kraja meseca ostaće
Vremenska prognoza Srbije: Promenljivo oblačno sa pljuskovima i toplim intervalima do četvrtka

Letu je došao kraj i neće se vraćati! Rhmz objavio dugoročnu prognozu do kraja avgusta

Uživajte u toplom vremenu, od ovog dana kreće haos Grmljavinski pljuskovi, pad temperature i naoblačenje

Od petka u Novom Sadu svežije

(Mape) toplotni talas se vraća, a onda novi obrt! Detaljna vremenska prognoza RHMZ za 5 dana: Popaljeni alarmi zbog 2 opasne…

(Mape) toplotni talas se vraća, a onda novi obrt! Detaljna vremenska prognoza RHMZ za 5 dana: Popaljeni alarmi zbog 2 opasne…

Sutra sunčano vreme, temperatura do 33 stepena

Rektorski kolegijum traži istragu policijske brutalnosti, MUP ističe transparentnost i odgovornost

(BLOG) Protesti podrške Nikolini Sinđelić, završena blokada suda u Novom Sadu, u Beogradu studentkinja privedena u autobusu

Okončana blokada suda i tužilaštva u Novom Sadu, sutra nastavak

Ključ krize je u rukama opozicije

Završen protest ispred Palate pravde u Novom Sadu: Okupljeni tražili puštanje na slobodu uhapšenih, uhapšen poslanik PSG…

