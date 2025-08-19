Neke ulice i do 18 časova bez struje: Gde su danas planirana isključenja u Beogradu?

Nova pre 20 minuta  |  Autor: Danas
Neke ulice i do 18 časova bez struje: Gde su danas planirana isključenja u Beogradu?

Elektrodistribucija Srbije najavila je za danas isključenja struje u brojnim beogradskim ulicama.

Kako se navodi na zvaničnom sajtu, nekoliko opština u Beogradu neće imati struje do kasnih popodnevnih sati, piše Danas. Planirana isključenja: Stari grad 08:30 – 12:00 DžORDžA VAŠINGTONA: 54,58-58V/1, GENERALA LEŠJANINA: 2-18,1-5, MAJKE JEVROSIME: 2-8V/2, SVETOGORSKA: 48-50,47-49, TAKOVSKA: 23-25,37-39,13-13F/8,17-21,27-35,39A, Palilula 08:30 – 18:00 Naselje BG-KRNjAČA: GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 4: 2, GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 5: 2-12,18-24,9-19, GRGE ANDRIJANOVIĆA
Danas pre 1 sat
Kurir pre 2 sata
Biznis.rs pre 0 minuta
Biznis i finansije pre 5 minuta
Kurir pre 0 minuta
B92 pre 0 minuta
Forbes pre 1 sat