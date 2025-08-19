Tramp pozvao Putina telefonom

Sputnik pre 4 sati
Tramp pozvao Putina telefonom

Telefonski razgovor između ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa održan je u ponedeljak uveče, saopštio je pomoćnik ruskog lidera Jurij Ušakov.

Ušakov je istakao da je razgovor dvojice predsednika bio otvoren i konstruktivan. Prema njegovim rečima, ruski predsednik zahvalio je američkom kolegi na napretku postignutom tokom samita na Aljasci o rešavanju ukrajinskog sukoba. „Naš predsednik je toplo zahvalio svom američkom kolegi na gostoprimstvu, dobroj organizaciji samita na Aljasci i napretku postignutom tokom sastanka ka mirovnom rešavanju ukrajinske krize“, rekao je Ušakov. On je dodao da je predsednik
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Evo kada bi mogli da se sastanu Putin i Zelenski: Otkriveni novi detalji nakon ključnog sastanka za Ukrajinu: "Ovo je…

Evo kada bi mogli da se sastanu Putin i Zelenski: Otkriveni novi detalji nakon ključnog sastanka za Ukrajinu: "Ovo je odlučujuće"

Blic pre 3 sata
"Pozvao sam predsednika Putina..." Tramp se oglasio posle sastanka sa Zelenskim i evropskim liderima

"Pozvao sam predsednika Putina..." Tramp se oglasio posle sastanka sa Zelenskim i evropskim liderima

Večernje novosti pre 3 sata
Tramp najavio mogućnost sastanka Putina i Zelenskog

Tramp najavio mogućnost sastanka Putina i Zelenskog

BBC News pre 4 sati
Tramp posle razgovora sa Putinom i susreta sa Zelenskim: Počinju pripreme za trilateralu

Tramp posle razgovora sa Putinom i susreta sa Zelenskim: Počinju pripreme za trilateralu

Sputnik pre 4 sati
(Video, foto) "pravimo istorijski korak, Putin: Prihvatio..." Tramp se sastao sa pola Evrope, pljuštali hvalospevi i šale! Šok…

(Video, foto) "pravimo istorijski korak, Putin: Prihvatio..." Tramp se sastao sa pola Evrope, pljuštali hvalospevi i šale! Šok tokom sudbonosnog dana za Ukrajinu

Blic pre 5 sati
Tramp rekao da će zvati Putina posle sastanka sa Zelenskim i Evropljanima

Tramp rekao da će zvati Putina posle sastanka sa Zelenskim i Evropljanima

Danas pre 5 sati
Tramp najavio mogućnost sastanka Putina i Zelenskog

Tramp najavio mogućnost sastanka Putina i Zelenskog

Južne vesti pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinNATOUkrajinaVašingtonRusijaDonald Trampsad

Svet, najnovije vesti »

(Foto) ovo su gospodari svetskog neba! Amerika je ubedljivo najmoćnija vazduhoplovna sila, ali jedna zemlja opasno preti: Na…

(Foto) ovo su gospodari svetskog neba! Amerika je ubedljivo najmoćnija vazduhoplovna sila, ali jedna zemlja opasno preti: Na spisku samo jedna država EU

Blic pre 7 minuta
Lekarka dala devojčici (12) da buši lobanju pacijentu! Skandal u bolnici u Gracu: Davala joj uputstva, pokrenuta istraga

Lekarka dala devojčici (12) da buši lobanju pacijentu! Skandal u bolnici u Gracu: Davala joj uputstva, pokrenuta istraga

Blic pre 1 sat
Vesti iz azije: Parlamentarni izbori u Mjanmaru 28. decembra, uprkos građanskom ratu

Vesti iz azije: Parlamentarni izbori u Mjanmaru 28. decembra, uprkos građanskom ratu

Kurir pre 1 sat
Kim Džong Un: Zajedničke vežbe SAD i Južne Koreje predstavljaju ratnu provokaciju

Kim Džong Un: Zajedničke vežbe SAD i Južne Koreje predstavljaju ratnu provokaciju

Telegraf pre 1 sat
Vesti iz Evrope: Moldavija bi mogla da pretekne Ukrajinu na putu ka Evropskoj uniji

Vesti iz Evrope: Moldavija bi mogla da pretekne Ukrajinu na putu ka Evropskoj uniji

Kurir pre 2 sata