Skup podrške Nikolini Sinđelić: „Ko nas štiti od policije“

Vreme pre 41 minuta
Na protestu „Sve smo mi Nikolina“ u znak podrške studenkinji Nikolini Sinđelić okupljeni su prošetali od Mostarske petlje, kraj zgrade JZO, sve do Vlade Srbije. Zgradu JZO obezbeđivale su isključivo policajke, a delovalo je da će najmlađa od njih u svakom trenutku zaplakati

Žene zbora Ceraka, studenti i građani okupili su se danas (utorak, 19. avgust) u parku na Mostarskoj petlji u Beogradu na protestu „Sve smo mi Nikolina“, u znak podrške studentkinji Fakulteta političkih nauka Nikolini Sinđelić, a potom otišli do sedišta Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO). Okupljene nose transparente „Ko nas štiti od policije“, „Nasilje nad ženama je zločin države“, „Neću biber-sprej, hoću da me štiti policija i zakon“ i one
"Nikolina svi smo, uplašeni nismo": Protest u Beogradu u znak podrške studentkinji maltretiranoj u garaži Vlade

(BLOG) Protest podrške Nikolini Sinđelić u Beogradu: Na blokadi suda u Novom Sadu privedene dve osobe

I dalje blokirana zgrada suda u Novom Sadu, policija uvela zaposlene u zgradu

Protest građana ispred JZO, u znak podrške studentkinji Nikolini Sinđelić

U Nišu večeras protest „Svi smo mi Nikolina“: Podrška studentkinji koja je bila „izložena nasilju komandanta JZO“

Blokada suda u Novom Sadu: Zaposleni ulaze iza kordona policije, Radivoju Jovoviću određeno zadržavanje do 48 sati

Emotivno obraćanje studentkinje ispred JZO: “Oni ovim vas ponižavaju” (VIDEO)

"Nikolina svi smo, uplašeni nismo": Protest u Beogradu u znak podrške studentkinji maltretiranoj u garaži Vlade

U Brnabićkinoj "analizi protesta" počela treća faza, uz drugu u kojoj su "teror i nasilje"

Pokrajinskog poslanika Radivoja Jovovića terete za napad na službeno lice, odeđeno mu zadržavanje do 48 sati

(BLOG) Protest podrške Nikolini Sinđelić u Beogradu: Na blokadi suda u Novom Sadu privedene dve osobe

I dalje blokirana zgrada suda u Novom Sadu, policija uvela zaposlene u zgradu

