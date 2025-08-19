Skup podrške Nikolini Sinđelić: „Ko nas štiti od policije“

Na protestu „Sve smo mi Nikolina“ u znak podrške studenkinji Nikolini Sinđelić okupljeni su prošetali od Mostarske petlje, kraj zgrade JZO, sve do Vlade Srbije. Zgradu JZO obezbeđivale su isključivo policajke, a delovalo je da će najmlađa od njih u svakom trenutku zaplakati

Žene zbora Ceraka, studenti i građani okupili su se danas (utorak, 19. avgust) u parku na Mostarskoj petlji u Beogradu na protestu „Sve smo mi Nikolina“, u znak podrške studentkinji Fakulteta političkih nauka Nikolini Sinđelić, a potom otišli do sedišta Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO). Okupljene nose transparente „Ko nas štiti od policije“, „Nasilje nad ženama je zločin države“, „Neću biber-sprej, hoću da me štiti policija i zakon“ i one