Pretučeni student iz Valjeva: Petorica policajaca me tukla krvnički, majku mi zastrašivali batinaši

Student Vladimir Đorđević iz Valjeva pretučen je i uhapšen tokom protesta u svom gradu, a danas je poslao video poruku iz bolnice, opisujući detalje britalnog napada. “Ovako prođete kada izađete na protest da podržite studente i njihove zahteve.

Krvnički su me tukli, grupa od pet Pribojaca u mom rođenom gradu. Ja sam i tužiocu rekao da sam odrastao sa samohranom majkom i od 13. godine radio za nadnicu, a od 18. godine sam radio dva posla. Niti sam imao vremena, niti društva, niti para da učestvujem u tučama bilo kakvim. Ti momci su me izvređali, pa dva minuta tukli kao strvinu dok nije došao neki inspektor da me podigne”, ispričao je Đorđević, a prenosi N1. Nakon incidenta, dodaje, prebačen je u policijsku