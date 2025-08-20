Pretučeni student iz Valjeva: Petorica policajaca me tukla krvnički, majku mi zastrašivali batinaši

Danas pre 56 minuta  |  N1
Pretučeni student iz Valjeva: Petorica policajaca me tukla krvnički, majku mi zastrašivali batinaši

Student Vladimir Đorđević iz Valjeva pretučen je i uhapšen tokom protesta u svom gradu, a danas je poslao video poruku iz bolnice, opisujući detalje britalnog napada. “Ovako prođete kada izađete na protest da podržite studente i njihove zahteve.

Krvnički su me tukli, grupa od pet Pribojaca u mom rođenom gradu. Ja sam i tužiocu rekao da sam odrastao sa samohranom majkom i od 13. godine radio za nadnicu, a od 18. godine sam radio dva posla. Niti sam imao vremena, niti društva, niti para da učestvujem u tučama bilo kakvim. Ti momci su me izvređali, pa dva minuta tukli kao strvinu dok nije došao neki inspektor da me podigne”, ispričao je Đorđević, a prenosi N1. Nakon incidenta, dodaje, prebačen je u policijsku
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Pretučeni student iz Valjeva: Njih pet me krvnički tuklo dok nije došao inspektor i podigao me

Pretučeni student iz Valjeva: Njih pet me krvnički tuklo dok nije došao inspektor i podigao me

Radio 021 pre 11 minuta
Pretučeni student iz Valjeva: Njih petorica me tukla krvnički, dok nije došao inspektor i podigao me

Pretučeni student iz Valjeva: Njih petorica me tukla krvnički, dok nije došao inspektor i podigao me

N1 Info pre 1 sat
Oglasio se student kog je policija brutalno pretukla u Valjevu VIDEO

Oglasio se student kog je policija brutalno pretukla u Valjevu VIDEO

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Valjevo

Društvo, najnovije vesti »

(BLOG) Pančevci ispred suda čekaju saslušanje Andreja, predsednik SNS poziva pristalice na skupove

(BLOG) Pančevci ispred suda čekaju saslušanje Andreja, predsednik SNS poziva pristalice na skupove

N1 Info pre 11 minuta
SRCE: Maskirane osobe iz Niša obezbeđivale sednicu skupštine u Zaječaru, podnete prijave

SRCE: Maskirane osobe iz Niša obezbeđivale sednicu skupštine u Zaječaru, podnete prijave

N1 Info pre 30 minuta
VALJEVSKA POLICIJA SAOPŠTILA DA INTENZIVNO TRAGA ZA NAPADAČIMA NA AUTO CENTAR

VALJEVSKA POLICIJA SAOPŠTILA DA INTENZIVNO TRAGA ZA NAPADAČIMA NA AUTO CENTAR

Valjevska posla pre 26 minuta
SRCE: Maskirane osobe iz Niša obezbeđivale sednicu skupštine u Zaječaru, podnete prijave

SRCE: Maskirane osobe iz Niša obezbeđivale sednicu skupštine u Zaječaru, podnete prijave

Danas pre 21 minuta
Uskoro će metro

Uskoro će metro

Danas pre 41 minuta