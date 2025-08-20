Vučić: U nedelju predstavljamo mere, primena od 1. septembra

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije izjavio je tokom posete prostorijama SNS na Paliluli da će u nedelju biti predstavljene nove mere za pomoć građanima i najavio da od 1. septembra počinje njihova primena. „U nedelju pratite i ove ćemo, to recite našim članovima, starijim posebno, ali i svim mladima.

Sada ću vam navesti samo neki primer. U nedelju pratite, imaću prezentaciju mera. To su možda i najbolje mere za običan narod, za sve naše ljude, za sve naše građane. I to već od 1. septembra kreće primena. Od cena, do svega drugog, to ćete da vidite“, rekao je Vučić, preneo je RTS. On je istakao da će i kamatne stope na gotovinske, potrošačke kredite za ljude koji nisu bogati biti neuporedivo prihvatljivije i da će moći neuporedivo lakše da se dobiju. „Da ne