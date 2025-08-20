Mali: Očekujemo u 50 gradova i sela više od 20.000 ljudi, građani žele normalan život

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da se danas na okupljanjima građana koji žele normalan život u 50 gradova i mesta širom Srbije očekuje više od 20.000 ljudi i da je to poziv ljudima da pokažu šta žele. "Ono što mi želimo jeste da vidimo reakciju građana koji žele normalan život.

Dakle, to su građani protiv blokadera, nema veze sa politikom. Jer ono što sada jeste ugroženo jesu vrednosti koje su vezane za slobodu, stabilnost, učenje... To su nam upropastili ovom blokadom. Očekujemo preko 20.000 ljudi u 50 mesta", rekao je Mali za TV Informer. Mali je rekao da postoji primer da negde dvoje ili troje blokadera sprovodi teror na građanima u nekom mestu u Srbiji. "Ljudi hoće normalan život. Ljudi hoće svoj život nazad. Mi smo pozvali sve