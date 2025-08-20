Mali: Očekujemo u 50 gradova i sela više od 20.000 ljudi, građani žele normalan život

Euronews pre 58 minuta  |  Autor: Tanjug
Mali: Očekujemo u 50 gradova i sela više od 20.000 ljudi, građani žele normalan život

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da se danas na okupljanjima građana koji žele normalan život u 50 gradova i mesta širom Srbije očekuje više od 20.000 ljudi i da je to poziv ljudima da pokažu šta žele. "Ono što mi želimo jeste da vidimo reakciju građana koji žele normalan život.

Dakle, to su građani protiv blokadera, nema veze sa politikom. Jer ono što sada jeste ugroženo jesu vrednosti koje su vezane za slobodu, stabilnost, učenje... To su nam upropastili ovom blokadom. Očekujemo preko 20.000 ljudi u 50 mesta", rekao je Mali za TV Informer. Mali je rekao da postoji primer da negde dvoje ili troje blokadera sprovodi teror na građanima u nekom mestu u Srbiji. "Ljudi hoće normalan život. Ljudi hoće svoj život nazad. Mi smo pozvali sve
Leskovački i vranjski naprednjaci zovu u blokadu ulica u borbi protiv blokada

Južne vesti pre 23 minuta
„Napadaju mi kuću“: SNS najavio skupove protiv blokada u pedeset gradova

Vreme pre 2 minuta
Vučičevi lojalisti večeras izlaze na ulice 50 gradova, Srbija u iščekivanju još jedne napete noći: Jutarnji list o režimu „koji uzvraća udarac“

Danas pre 3 minuta
Studenti pozivaju građane da večeras ostanu u kućama

Nova pre 1 sat
Nakon Požarevca, SNS zakazao skupove u Subotici i Bačkoj Palanci: Studenti pozivaju građane da ostanu u kućama

Nedeljnik pre 1 sat
SNS za danas najavila skupove u 50 mesta širom Srbije: "Očekujemo više od 20.000 ljudi"

NIN pre 1 sat
Ovo su neka od mesta gde se večeras okupljaju protivnici blokada

Blic pre 2 sata
Vučić tvrdi da večerašnja okupljanja ne organizuje SNS, ali da će im "prisustvovati veliki deo pristalica" stranke

N1 Info pre 13 minuta
BCBP traži od Tužilaštva pokretanje hitne istrage zbog protivzakonitog delovanja policije na protestima

N1 Info pre 43 minuta
Bocan-Harčenko: Karakter obojene revolucije - nema lidera, proteste podstiče neko spolja

RTV pre 8 minuta
Protesti u Nišu i Pančevu: Okupljeni podržavaju uhapšene demonstrante (foto/video)

Blic pre 8 minuta
Protest ispred Palate pravde u Novom Sadu: Policija potisnula okupljene dalje od ulaza, najavljena okupljanja u znak podrške studentima (foto)

Blic pre 8 minuta