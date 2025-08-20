Leskovački i vranjski naprednjaci zovu u blokadu ulica u borbi protiv blokada

Južne vesti pre 1 sat  |  Ljubica Jocić
Na šetnju i „borbu protiv blokada“ danas od 18:30 u Leskovcu i Vranju pozvali su predstavnici Srpske napredne stranke u ova dva grada na jugu Srbije.

Prema najavama medija, danas će u 50 mesta u Srbiji u isto vreme biti okupljanja pristalica SNS-a, a u Vranju će u 19:30 početi i protest koji organizuje grupa Mladi s juga koji kažu da su iz SNS-a „obesmislili institucije, zakone, izbore, pa sada hoće da obesmisle i protest. Ali protest nije njihov“. Blokadom ulica protiv blokada – ovako se bore naprednjaci u Leskovcu i Vranju. Danas će u 19:30 članovi i simpatizeri SNS-a prošetati ulicama 50 mesta u Srbiji, među
LeskovacVranjeSrpska napredna strankaNaprednjaciSNSIzbori

