Skupovi podrške uhapšenim studentima u Beogradu i Novom Sadu, puštena studentkinja Filozofskog fakulteta

NIN pre 11 minuta
Skupovi podrške uhapšenim studentima u Beogradu i Novom Sadu, puštena studentkinja Filozofskog fakulteta

I danas se nastavljaju protesti i blokade širom Srbije.

Studenti i građani blokirali su i jutros ulaz u zgradu Suda u Novom Sadu, a policija je potisnula okupljene sa glavnog ulaza i privela studenta Prirodno-matematičkog fakulteta (PMF). Policija je potisnula okupljene da bi zaposleni mogu da uđu u novosadski sud, a situacija je sada mirna, dok kordon drži liniju oko suda u Sutjeskoj. U Beogradu je najavljen protest podrške studentkinji Filozofskog fakulteta koja je, kako tvrde njene kolege, izvučena iz autobusa i
PančevoNovi SadTwitterstudentiprotestiblokade

