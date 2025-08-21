"Zapad vidi samo jedan put do mira u Ukrajini" Posle sastanaka usledili razorni napadi: Ovaj spoljni plan utiče i na naše unutrašnje prilike!

Građani koji se protive blokadama okupili su se sinoć u Leskovcu, Zrenjaninu, Pančevu i drugim gradovima zbog, kako navode, protivljenja blokadama i zagovaranja mira, solidarnosti i stabilnosti.

Okupljanja su bila najavljena u 44 lokalne samouprave i šest gradova. Građani su nosili srpske zastave i transparente sa porukama o protivljenju blokadama. Ministar Ivica Dačić je rekao da nije zabeležen nijedan incident. Gosti "Pulsa Srbije" koji su detaljnije pričali o sinoćnim dešavanjima bili su prof. dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije, prof. dr Milan Petričković, Fakultet političkih nauka, Vinko Pandurević general u penziji. Miletić