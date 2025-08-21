"Zapad vidi samo jedan put do mira u Ukrajini" Posle sastanaka usledili razorni napadi: Ovaj spoljni plan utiče i na naše unutrašnje prilike!

Kurir pre 1 sat
"Zapad vidi samo jedan put do mira u Ukrajini" Posle sastanaka usledili razorni napadi: Ovaj spoljni plan utiče i na naše…

Građani koji se protive blokadama okupili su se sinoć u Leskovcu, Zrenjaninu, Pančevu i drugim gradovima zbog, kako navode, protivljenja blokadama i zagovaranja mira, solidarnosti i stabilnosti.

Okupljanja su bila najavljena u 44 lokalne samouprave i šest gradova. Građani su nosili srpske zastave i transparente sa porukama o protivljenju blokadama. Ministar Ivica Dačić je rekao da nije zabeležen nijedan incident. Gosti "Pulsa Srbije" koji su detaljnije pričali o sinoćnim dešavanjima bili su prof. dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije, prof. dr Milan Petričković, Fakultet političkih nauka, Vinko Pandurević general u penziji. Miletić
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

"Sve je proteklo mirno, bez ijednog incidenta": Dačić: "u 49 mesta okupilo se 33.000 ljudi, najviše u Pančevu"

"Sve je proteklo mirno, bez ijednog incidenta": Dačić: "u 49 mesta okupilo se 33.000 ljudi, najviše u Pančevu"

Blic pre 1 sat
„Ja da sam policajac, ubio bih ga kao kera“: Ovako pristalice SNS misle da policija treba da funkcioniše VIDEO

„Ja da sam policajac, ubio bih ga kao kera“: Ovako pristalice SNS misle da policija treba da funkcioniše VIDEO

Nova pre 1 sat
Kad ĆACI marširaju: Jovana koja želi da ide u ŠKOLI

Kad ĆACI marširaju: Jovana koja želi da ide u ŠKOLI

Bujanovačke pre 1 sat
Verovali ili ne, Vučićevi kontramitingaši imaju himnu svojih „protesta“: Poslušajte ove briljantne stihove VIDEO

Verovali ili ne, Vučićevi kontramitingaši imaju himnu svojih „protesta“: Poslušajte ove briljantne stihove VIDEO

Nova pre 1 sat
Potpuni raspad SNS, na protestima minoran broj ljudi

Potpuni raspad SNS, na protestima minoran broj ljudi

Ozon press pre 1 sat
„Da nam deca nesmotreno idu u školu“: Vranjanka sa kontramitinga postala hit na mrežama zbog lapsusa – VIDEO

„Da nam deca nesmotreno idu u školu“: Vranjanka sa kontramitinga postala hit na mrežama zbog lapsusa – VIDEO

Rešetka pre 1 sat
Austrijska televizija: Zaposleni u javnom sektoru pod pritiskom izašli na kontraprotest SNS

Austrijska televizija: Zaposleni u javnom sektoru pod pritiskom izašli na kontraprotest SNS

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinIvica DačićLeskovacPančevoUkrajinaZrenjaninDonald TrampRat u Ukrajinivolodimir zelenski

Politika, najnovije vesti »

Vučić: Sa Harčenkom o temama od obostranog interesa, uskoro susret na najvišem nivou

Vučić: Sa Harčenkom o temama od obostranog interesa, uskoro susret na najvišem nivou

RTV pre 3 minuta
"Ne lome i razbijaju, već brane mir": Vučević: Večeras možemo da vidimo kako izgleda okupljanje većinske i pristojne Srbije…

"Ne lome i razbijaju, već brane mir": Vučević: Večeras možemo da vidimo kako izgleda okupljanje većinske i pristojne Srbije (foto/video)

Blic pre 12 minuta
Građani se pitaju gde je opozicija na protestima: Ovi primeri pokazuju da su na ulici, u zatvoru ili u bolnici

Građani se pitaju gde je opozicija na protestima: Ovi primeri pokazuju da su na ulici, u zatvoru ili u bolnici

Nova pre 7 minuta
Đuka poziva na ukidanje državnih univerziteta, jer znanje rađa anarhiste

Đuka poziva na ukidanje državnih univerziteta, jer znanje rađa anarhiste

Luftika pre 7 minuta
EU i Rusija u nedoumici: mogu li spasiti režim koji propada?

EU i Rusija u nedoumici: mogu li spasiti režim koji propada?

Mašina pre 47 minuta