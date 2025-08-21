Izrael objavio prve korake za preuzimanje grada Gaze

Izraelska vojska je u sredu objavila prve korake operacije za preuzimanje Gaze i pozvala desetine hiljada rezervista dok je vlada razmatrala novi predlog za prekid vatre kako bi se pauzirao skoro dvogodišnji rat, piše N1. „Počeli smo preliminarne operacije i prve faze napada na Gazu, a snage IDF-a već sada drže predgrađe Gaze“, rekao je novinarima brigadni general Efi Defrin, portparolka izraelske vojske, prenosi Rojters. Vojni zvaničnik je ranije u sredu, na