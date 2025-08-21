Izrael objavio prve korake za preuzimanje grada Gaze

Nedeljnik pre 35 minuta
Izrael objavio prve korake za preuzimanje grada Gaze
Izraelska vojska je u sredu objavila prve korake operacije za preuzimanje Gaze i pozvala desetine hiljada rezervista dok je vlada razmatrala novi predlog za prekid vatre kako bi se pauzirao skoro dvogodišnji rat, piše N1. „Počeli smo preliminarne operacije i prve faze napada na Gazu, a snage IDF-a već sada drže predgrađe Gaze“, rekao je novinarima brigadni general Efi Defrin, portparolka izraelske vojske, prenosi Rojters. Vojni zvaničnik je ranije u sredu, na
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Palestinci beže iz Gaze, Izrael krenuo u ofanzivu: Trupe idf-a zauzele predgrađa

Palestinci beže iz Gaze, Izrael krenuo u ofanzivu: Trupe idf-a zauzele predgrađa

Mondo pre 5 minuta
Izrael saopštio da je započeo prve faze ofanzive na grad Gazu

Izrael saopštio da je započeo prve faze ofanzive na grad Gazu

N1 Info pre 30 minuta
Izrael saopštio da je započeo prve faze ofanzive na Gazu

Izrael saopštio da je započeo prve faze ofanzive na Gazu

Nova pre 1 sat
Palestinci bježe iz grada Gaze, započela izraelska kopnena ofanziva

Palestinci bježe iz grada Gaze, započela izraelska kopnena ofanziva

Slobodna Evropa pre 45 minuta
Hamas: Izraelski planovi za napad na Gazu su otvoreno nepoštovanje mirovnih napora

Hamas: Izraelski planovi za napad na Gazu su otvoreno nepoštovanje mirovnih napora

NIN pre 40 minuta
Palestinci beže, počeo napad izraela na grad gazu! Već zauzeta predgrađa, IDF traži da se stotine hiljada ljudi evakuišu da bi…

Palestinci beže, počeo napad izraela na grad gazu! Već zauzeta predgrađa, IDF traži da se stotine hiljada ljudi evakuišu da bi se udarilo na uporište Hamasa

Kurir pre 20 minuta
"Ovo je rat istrebljenja"

"Ovo je rat istrebljenja"

B92 pre 30 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelRojtersGaza

Svet, najnovije vesti »

Uragan Erin doneo jake vetrove i poplave u Severnoj Karolini

Uragan Erin doneo jake vetrove i poplave u Severnoj Karolini

RTV pre 5 minuta
Kamenovan autobus sa srpskim turistima u Grčkoj: Povređena dva putnika i vozač

Kamenovan autobus sa srpskim turistima u Grčkoj: Povređena dva putnika i vozač

Blic pre 5 minuta
(Video) Pogođen centar Lavova! Masovni ruski napadi, gori Ukrajina od istoka do zapada, NATO zemlja digla avione: Gađan grad…

(Video) Pogođen centar Lavova! Masovni ruski napadi, gori Ukrajina od istoka do zapada, NATO zemlja digla avione: Gađan grad kod granice sa Mađarskom, ima mrtvih

Blic pre 5 minuta
Budimpešta u igri za domaćina mirovnog samita Rusija–SAD–Ukrajina

Budimpešta u igri za domaćina mirovnog samita Rusija–SAD–Ukrajina

Sputnik pre 5 minuta
Putin: Rusija ima pouzdan nuklearni štit

Putin: Rusija ima pouzdan nuklearni štit

NIN pre 0 minuta