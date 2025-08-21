Đukanović (SNS): Ugasiti sve državne univerzitete, inače dobijamo vojne formacije za ulične nemire

Radio sto plus pre 12 minuta
Đukanović (SNS): Ugasiti sve državne univerzitete, inače dobijamo vojne formacije za ulične nemire

“Sve drugo je samo odlaganje do neminovne propasti uveliko propalih nam državnih univerziteta.

Svaka godina odlaganja je godina dobijanja novih regruta radikalnih anarhista koji se vrlo brzo pretvaraju u ozbiljnu vojnu formaciju za ulične nemire”, ocenio je Đukanović u kolumni za list Kurir. On je dodao da će “kao i uvek dosad biti proglašen za nekog ko preteruje i ko ne razume situciju”, ali da će mu takvi kasnije reći da je opet bio u pravu.
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Đukanović poziva na ukidanje svih državnih univerziteta

Đukanović poziva na ukidanje svih državnih univerziteta

N1 Info pre 37 minuta
Đukanović poziva na ukidanje svih državnih univerziteta i osnivanje jednog „kojim će država adekvatno upravljati“

Đukanović poziva na ukidanje svih državnih univerziteta i osnivanje jednog „kojim će država adekvatno upravljati“

Nova pre 2 minuta
Đuka pozvao na ukidanje svih državnih univerziteta

Đuka pozvao na ukidanje svih državnih univerziteta

Vranje news pre 12 minuta
Đukanović: Ugasiti sve državne univezitete, inače dobijamo vojne formacije za ulične nemire

Đukanović: Ugasiti sve državne univezitete, inače dobijamo vojne formacije za ulične nemire

NIN pre 27 minuta
Vladimir Đukanović: Ugasiti sve državne univerzitete, inače dobijamo vojne formacije za ulične nemire

Vladimir Đukanović: Ugasiti sve državne univerzitete, inače dobijamo vojne formacije za ulične nemire

Danas pre 37 minuta
U jednoj od skorašnjih objava Vladimir Đukanović izneo je niz nesumnjivih istina

U jednoj od skorašnjih objava Vladimir Đukanović izneo je niz nesumnjivih istina

Danas pre 12 minuta
Đukanović (SNS): Ugasiti sve državne univerzitete, inače dobijamo vojne formacije za ulične nemire

Đukanović (SNS): Ugasiti sve državne univerzitete, inače dobijamo vojne formacije za ulične nemire

Beta pre 42 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ĐukanovićSNS

Politika, najnovije vesti »

Đukanović poziva na ukidanje svih državnih univerziteta

Đukanović poziva na ukidanje svih državnih univerziteta

N1 Info pre 37 minuta
Picula: Srbija živi u uslovima vanrednog stanja, pribojavam se 17. žrtve

Picula: Srbija živi u uslovima vanrednog stanja, pribojavam se 17. žrtve

N1 Info pre 17 minuta
Brnabić: U uniju koju predstavlja Picula Srbija ne želi, nećemo da se izvinjavamo za Oluju

Brnabić: U uniju koju predstavlja Picula Srbija ne želi, nećemo da se izvinjavamo za Oluju

RTV pre 22 minuta
"Prolazi vreme ludila": Vučić objavio snimak o protestima i neredima: "Kada budu pokazali lice, ljudima će sve da bude jasno"…

"Prolazi vreme ludila": Vučić objavio snimak o protestima i neredima: "Kada budu pokazali lice, ljudima će sve da bude jasno" (video)

Blic pre 17 minuta
"Sve je proteklo mirno, bez ijednog incidenta": Dačić: "u 49 mesta okupilo se 33.000 ljudi, najviše u Pančevu"

"Sve je proteklo mirno, bez ijednog incidenta": Dačić: "u 49 mesta okupilo se 33.000 ljudi, najviše u Pančevu"

Blic pre 2 minuta