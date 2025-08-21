Đukanović (SNS): Ugasiti sve državne univerzitete, inače dobijamo vojne formacije za ulične nemire

“Sve drugo je samo odlaganje do neminovne propasti uveliko propalih nam državnih univerziteta.

Svaka godina odlaganja je godina dobijanja novih regruta radikalnih anarhista koji se vrlo brzo pretvaraju u ozbiljnu vojnu formaciju za ulične nemire”, ocenio je Đukanović u kolumni za list Kurir. On je dodao da će “kao i uvek dosad biti proglašen za nekog ko preteruje i ko ne razume situciju”, ali da će mu takvi kasnije reći da je opet bio u pravu.