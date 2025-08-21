UNS: Ni danas nema zvaničnih informacija o brojnim nestalim novinarima na Kosovu

Do danas porodice Perenić i Slavuj nemaju zvanične informacije o njihovoj sudbini.

Na mestu otmice UNS i DNKiM postavili su obeležje, koje je do sada rušeno devet puta, na kome na srpskom i albanskom jeziku, piše: “Ovde su 21. avgusta 1998. nestali novinari. Tražimo ih”. EULEKS je 2017. godine potvrdio da su Perenića i Slavuja oteli pripadnici OVK odnosno da su ih, zapretivši oružjem, poveli u nepoznatom pravcu. U jeku ratnih dešavanja na Kosovu i Metohiji su oteti i mnogi drugi novinari, a zvanične informacije o njihovom nestanku još uvek nisu