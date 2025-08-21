Lavrov: Strane trupe u Ukrajini - neprihvatljive za Moskvu

Sputnik pre 41 minuta
Ukrajina otvoreno pokazuje da nije zainteresovana za održivo i dugoročno rešenje konflikta, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov nakon sastanka sa indijskim kolegom Subrahmanjamom Džajšankarom.

Stav Kijeva sugeriše da želi da potkopa napore za postizanje mira koje je preduzeo američki predsednik Donald Tramp. Po njegovim rečima, Rusija i Amerika tesno sarađuju oko Ukrajine, kako bi se neutralisali osnovni uzroci krize. Ruski ministar ističe da Rusija podržava principe garancija bezbednosti, dogovorenih u Istanbulu 2022. godine, sve ostalo je uzaludan poduhvat. Ruski predsednik Vladimir Putin je spreman da se sastane sa Vladimirom Zelenskim samo ako sva
