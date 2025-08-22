"Putin ne razume ništa osim sile" Zelenski: Moramo ga pritisnuti, ovaj rat se mora završiti

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da se mora izvršiti pritisak na ruskog predsednika Vladimira Putina kako bi okončao rat.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi - Ovaj rat se mora završiti. Putin ne razume ništa osim sile i pritiska. Mi naravno činimo i činićemo sve što je neophodno da zaštitimo našu državu i narod - poručio je Zelenski sinoć u večernjem video-obraćanju. Prema njegovim rečima, američki predsednik Donald Tramp je apsolutno u pravu kada kaže da je nemoguće dobiti rat samo putem odbrane, prenela je agencija Ukrinform. - Mi istovremeno ne smanjujemo naše napore u