SNS i SPS u Leskovcu drugi put u šetnji – ovog puta mlađi ljudi, ali i stariji glasači (galerija)

Jugmedia pre 40 minuta  |  M. Ivanović
SNS i SPS u Leskovcu drugi put u šetnji – ovog puta mlađi ljudi, ali i stariji glasači (galerija)

Drugu noć korz centralne ulice Leskovca prošla je kolona sa članovima i simpatizrima SNS i manjim koalicionom partnerom SPS, ovog puta mlađi ljudi i žene od 30–45 godina, ali i stariji, njihovi verni glasači.

Dominirala je pesma „Hoću da živim“ nepoznatog autora, koju je nosio mladić ispred kolone. U mirnoj i tihoj šetnji su bili i lokalni lideri Goran Cvetanović i Aleksandar Đurović, ali ne na čelu kolone, nasmejani i zadovoljni. Na društvenim mrežama građani pišu da su prepoznali tek zaposlene radnike – najviše u prosveti i zdravstvu, kako iz Leskovca i okolnih sela, tako i iz varoši Vučje i Grdelica. Jednočasovna šetnja ponovo je organizovana pod parolom „Građani
Otvori na jugmedia.info

Povezane vesti »

Blokiranjem ulica u Arandjelovcu održan SNS skup protiv blokada (VIDEO)

Blokiranjem ulica u Arandjelovcu održan SNS skup protiv blokada (VIDEO)

Glas Šumadije pre 10 minuta
Skup protiv blokada blokirao ulicu

Skup protiv blokada blokirao ulicu

Prokuplje press pre 1 sat
Vučić pozdravio narod u Ubu: Nikome nije potrebno nasilje, ne postoji ništa važnije od dijaloga (foto, video)

Vučić pozdravio narod u Ubu: Nikome nije potrebno nasilje, ne postoji ništa važnije od dijaloga (foto, video)

Blic pre 1 sat
Pristalice SNS-a širom Srbije protestovale protiv blokada

Pristalice SNS-a širom Srbije protestovale protiv blokada

Serbian News Media pre 1 sat
Vučić: Skupovi protiv blokada naredne subote u 100 gradova i opština

Vučić: Skupovi protiv blokada naredne subote u 100 gradova i opština

Nedeljnik pre 1 sat
Naprednjaci ponovo blokirali ulice Leskovca na skupu protiv blokada

Naprednjaci ponovo blokirali ulice Leskovca na skupu protiv blokada

Novi magazin pre 1 sat
Protest protiv blokada: Ne damo Srbiju onima koji su htjeli da zaustave život u Srbiji

Protest protiv blokada: Ne damo Srbiju onima koji su htjeli da zaustave život u Srbiji

Stav.life pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SPSProsvetaLeskovacSNSzdravstvo

Regioni, najnovije vesti »

Blokiranjem ulica u Arandjelovcu održan SNS skup protiv blokada (VIDEO)

Blokiranjem ulica u Arandjelovcu održan SNS skup protiv blokada (VIDEO)

Glas Šumadije pre 10 minuta
Drama Na Mišeluku, vatra progutala automobil: Vozilo u potpunosti izgorelo uprkos brzom dolasku vatrogasaca (video)

Drama Na Mišeluku, vatra progutala automobil: Vozilo u potpunosti izgorelo uprkos brzom dolasku vatrogasaca (video)

Kurir pre 15 minuta
Skup protiv blokada blokirao ulicu

Skup protiv blokada blokirao ulicu

Prokuplje press pre 1 sat
Tražimo tebe – Dizajnera i Content Kreatora!

Tražimo tebe – Dizajnera i Content Kreatora!

InfoKG pre 45 minuta
Pristalice SNS-a širom Srbije protestovale protiv blokada

Pristalice SNS-a širom Srbije protestovale protiv blokada

Serbian News Media pre 1 sat