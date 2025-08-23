SNS i SPS u Leskovcu drugi put u šetnji – ovog puta mlađi ljudi, ali i stariji glasači (galerija)

Drugu noć korz centralne ulice Leskovca prošla je kolona sa članovima i simpatizrima SNS i manjim koalicionom partnerom SPS, ovog puta mlađi ljudi i žene od 30–45 godina, ali i stariji, njihovi verni glasači.

Dominirala je pesma „Hoću da živim“ nepoznatog autora, koju je nosio mladić ispred kolone. U mirnoj i tihoj šetnji su bili i lokalni lideri Goran Cvetanović i Aleksandar Đurović, ali ne na čelu kolone, nasmejani i zadovoljni. Na društvenim mrežama građani pišu da su prepoznali tek zaposlene radnike – najviše u prosveti i zdravstvu, kako iz Leskovca i okolnih sela, tako i iz varoši Vučje i Grdelica. Jednočasovna šetnja ponovo je organizovana pod parolom „Građani