Predstavnici vlasti podneli krivičnu prijavu protiv dvojice bivših funkcionera Infastrukture železnice Srbije

Radio 021 pre 2 sata  |  Beta
Predstavnici vlasti podneli krivičnu prijavu protiv dvojice bivših funkcionera Infastrukture železnice Srbije

Poslanici vladajuće koalicije podneli su krivičnu prijavu protiv dvojice bivših funkcionera "Infastrukture železnice Srbije", objavljeno je u više medija bliskih vlastima, koji se pozivaju na svoja saznanja.

U krivičnoj prijavi, podnetoj Vrhovnom javnom tužilaštvu, njih dvojica se terete za zloupotrebu službenog položaja, u vezi sa padom nadstrešnice na novosadskoj Železničkoj stanici, 1. novembra prošle godine, kada je poginulo 16 osoba. Prijavu su podneli članovi vladajuće koalicije - poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić, koji je i predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, i Đorđe Komlenski, poslanik Pokreta
