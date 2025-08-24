Novi udar na Srbiju i SPC, sve nadgledala kurtijeva policija Prekrečeni murali posvećeni patrijarhu Pavlu i mitropolitu Amfilohiju u Severnoj Mitrovici

Alo pre 40 minuta
Novi udar na Srbiju i SPC, sve nadgledala kurtijeva policija Prekrečeni murali posvećeni patrijarhu Pavlu i mitropolitu…

Grafiti i murali u Severnoj Mitrovici i Zvečanu prekrečeni su danas u ranim jutarnjim časovima uz prisustvo pripadnika tzv. kosovske policije

U centru Severne Mitrovice prekrečeni su grafiti i murali posvećeni patrijarhu Pavlu i mitropolitu Amfilohiju koji su godinama krasili ovaj grad i koji nisu imali političku poruku, prenosi TV Most. Prekrečen je i grafit na kome je pisalo "Jer odavde nema nazad" koji je bio jedan od simbola grada na Ibru.
