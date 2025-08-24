"Njena majka mi rekla da sam je malo tukao": Skandalozna izjava bivšeg Ane Nikolić

Mondo pre 15 minuta  |  Đorđe Milošević
"Njena majka mi rekla da sam je malo tukao": Skandalozna izjava bivšeg Ane Nikolić

Kompozitor Goran Ratković Rale, kojeg je pevačica Ana Nikolić prijavila za nasilje i protiv kojeg je izrečena zabrana prilaska u trajanju od 48 sati, otvoreno je progovorio o njihovom turbulentnom odnosu.

Kako tvrdi, tenzija među njima često dostiže tačku pucanja. Rale ističe da Ana pred nastupe stvara veliki pritisak i da ga optužuje za različite stvari, što dodatno komplikuje njihov odnos. Takođe je dodao da ga je nakon jednog njihovog sukoba njena majka pozvala, a onda demantovao navode da ju je tukao, već da ju je "samo uhvatio za vrat". "Ona kad poludi ne znam šta da radim. Eto, pred nastup ja je zovem da izađe iz sobe, a ona vrišti: "Je l sam ti rekla, još
