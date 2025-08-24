Istraživanje: Veštačko osvetljenje remeti prirodni ritam ptica, pevaju 50 minuta duže

Zagađenje veštačkim svetlom, odnosno prekomerna upotreba veštačkog osvetljenja, utiče na ponašanje ptica širom sveta, produžavajući prosečno trajanje njihovog pevanja za čak 50 minuta dnevno.

To je pokazalo opsežno istraživanje objavljeno u uglednom časopisu "Science". Studiju su sproveli naučnici sa Univerziteta Južni Ilinois i Državnog univerziteta Oklahome u Sjedinjenim Američkim Državama, analizirajući podatke o ponašanju više od 500 vrsta ptica u različitim delovima sveta i tokom različitih sezona, prenosi novinska agencija ANSA. Veštačko osvetljenje, koje danas zahvata oko 23 odsto površine Zemlje, remeti prirodni ritam smene dana i noći, utičući