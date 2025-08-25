Od svežeg jutra do tropskog talasa: Srbija se priprema za rekordne temperature!

Na severu Vojvodine predviđa se slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, ali će vreme ostati suvo.

Vetar će u većini krajeva biti slab i promenljiv, dok će u Banatu, Braničevu, Homolju, Pomoravlju i na planinama duvati umeren severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 6 do 13 stepeni, a najviša od 24 do 28 stepeni. U Nišu će jutro biti oblačno sa kratkotrajnom kišom, ali se očekuje brzo razvedravanje. Tokom većeg dela dana vreme će biti pretežno sunčano. Vetar slab do umeren severozapadni. Temperatura: jutarnja oko 12, dnevna do 26 stepeni. Prema