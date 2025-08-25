RHMZ izbacio prognozu za celu nedelju: Kraj avgusta kakvom se niko nije nadao

Ove nedelje očekuje nas skok temperature, ali poslednji dani avgusta biće oblačni, s kišom, pljuskovima, grmljavinom.

Danas pretežno sunčano i umereno toplo. Na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije promenlјivo oblačno sa ređom pojavom kratkotrajne kiše ili plјuska uz mogućnost grmlјavine. Na severu Vojvodine slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, ali će se zadržati suvo. Vetar slab, promenlјiv u većini mesta, a umeren severni i severozapadni vetar duvaće sredinom dana i posle podne u Banatu, Braničevu, Homolјu, Pomoravlјu, kao i ponegde na planinama. Najviša temperatura od 24 do