RHMZ izbacio prognozu za celu nedelju: Kraj avgusta kakvom se niko nije nadao

Nova pre 1 sat  |  Autor: Nova.rs
RHMZ izbacio prognozu za celu nedelju: Kraj avgusta kakvom se niko nije nadao

Ove nedelje očekuje nas skok temperature, ali poslednji dani avgusta biće oblačni, s kišom, pljuskovima, grmljavinom.

Danas pretežno sunčano i umereno toplo. Na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije promenlјivo oblačno sa ređom pojavom kratkotrajne kiše ili plјuska uz mogućnost grmlјavine. Na severu Vojvodine slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, ali će se zadržati suvo. Vetar slab, promenlјiv u većini mesta, a umeren severni i severozapadni vetar duvaće sredinom dana i posle podne u Banatu, Braničevu, Homolјu, Pomoravlјu, kao i ponegde na planinama. Najviša temperatura od 24 do
Dobra vest: Za vikend se očekuje blago zahlađenje i pljuskovi

Radio 021 pre 1 sat
Tokom nedelje toplo, za vikend pljuskovi

Moj Novi Sad pre 1 sat
Rhmz objavio najnoviju prognozu Evo kakva nas temperatura očekuje do kraja nedelje

Alo pre 1 sat
Pretežno sunčano i umereno toplo

Glas Zaječara pre 3 sata
Danas sunčano i umereno toplo

RTV Novi Pazar pre 4 sati
Leto još nije gotovo, uskoro ponovo kreću vrućine RHMZ najavljuje porast temperature

Dnevnik pre 3 sata
Vremenska prognoza za ponedeljak, 25. avgust 2025: Pretežno sunčano i umereno toplo

Beta pre 5 sati
