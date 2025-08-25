"Značajno manji računi za struju", najavio Vučić: Koliki će zapravo biti popust za najugroženije?

Radio 021
"Značajno manji računi za struju", najavio Vučić: Koliki će zapravo biti popust za najugroženije?

Najnovije ekonomske mere doneće, prema tvrdnjama predsednika Aleksandra Vučića, niže račune za struju za još oko 30 odsto penzionera u Srbiji.

Kako je najavio, plan je da popust na struju dobiju oni čija su primanja do 28.000 dinara. "Precizna granica još nije definisana, ali se razmatra raspon između 25.000 i 28.000 dinara. Popust će se sastojati iz dva dela: pet odsto za redovno plaćanje računa i dodatnih pet procenata za energetski ugrožene kupce, čime se najugroženijima omogućavaju značajno manji mesečni troškovi za struju. Status energetski ugroženog kupca već imaju primaoci socijalne pomoći i oni tu
Ministarka trgovine: Očekuje se da ukupan pad cena bude oko 15 odsto

Ministarka trgovine tvrdi da će Vučićeve mere doneti ukupan pad cena oko 15 odsto

Evo šta sve podrazumeva pet mera koje je predstavio Vučić Za penzionere sa najmanjim primanjima 1.000 dinara popusta na račun…

Evo šta sve podrazumeva pet mera koje je predstavio Vučić Za penzionere sa najmanjim primanjima 1.000 dinara popusta na račun za struju, u decembru Zakon o sprečavanju nepoštenih trgovačkih praksi

NOVE MERE DRŽAVE DONOSE: POPUSTI NA STRUJU I JEFTINIJE OGREVNO DRVO

Koliko će tačno iznositi novi popust za struju?

Ko su energetski ugroženi kupci?

