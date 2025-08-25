Zemljotres pogodio BiH: Treslo i u Dubrovniku

Telegraf pre 36 minuta  |  Telegraf.rs
Zemljotres pogodio BiH: Treslo i u Dubrovniku

Zemljotres magnitude 3 stepeni Rihtera zabeležen je u ponedeljak, 25. avgusta 2025 u 09:53 časova, na području Bosne i Hercegovine.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na 13 kilometara jugoistočno od Stoca, a osetio se i u Dubrovniku. Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 3.5 kilometara ispod površine zemlje. "Kratko je bilo, ali jako", naveli su građani Ljubinja. "Blago podrhtavanje se osetilo u Dubrovniku", javljali su građani na EMSC. Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti. (Telegraf.rs)
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Snažan zemljotres pogodio Kurilska ostrva, potres krenuo iz okeana

Snažan zemljotres pogodio Kurilska ostrva, potres krenuo iz okeana

Blic pre 1 sat
Zemljotres pogodio bih, treslo se i u Dubrovniku

Zemljotres pogodio bih, treslo se i u Dubrovniku

Alo pre 27 minuta
Zemljotres jačine 5,5 stepeni pogodio Kamčatku

Zemljotres jačine 5,5 stepeni pogodio Kamčatku

RTV pre 1 sat
Zemljotres jačine 6,7 stepeni pogodio Kurilska ostrva

Zemljotres jačine 6,7 stepeni pogodio Kurilska ostrva

Euronews pre 1 sat
Zatresla se ostrva, snažno: 6,7

Zatresla se ostrva, snažno: 6,7

B92 pre 1 sat
Udario zemljotres jačine 6,7 stepeni! Evo gde je bio epicentar

Udario zemljotres jačine 6,7 stepeni! Evo gde je bio epicentar

Alo pre 1 sat
Snažan zemljotres pogodio

Snažan zemljotres pogodio

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaBosna i HercegovinaZemljotresMostarpotresstolac

Svet, najnovije vesti »

Danska ukida porez na knjige da bi podstakla čitanje

Danska ukida porez na knjige da bi podstakla čitanje

Nova ekonomija pre 6 minuta
(Video) Ogroman požar bukti pored aerodroma: Drama u Amsterdamu: Dim kulja na sve strane, vatrogasci jure na lice mesta

(Video) Ogroman požar bukti pored aerodroma: Drama u Amsterdamu: Dim kulja na sve strane, vatrogasci jure na lice mesta

Blic pre 6 minuta
Izrael gađao bolnicu u Gazi – najmanje 15 poginulih, među kojima i kamerman Rojtersa

Izrael gađao bolnicu u Gazi – najmanje 15 poginulih, među kojima i kamerman Rojtersa

RTS pre 6 minuta
Turski ministar saobraćaja kažnjen zbog prekoračenja brzine Jurio na auto-putu 225 kilometara na čas

Turski ministar saobraćaja kažnjen zbog prekoračenja brzine Jurio na auto-putu 225 kilometara na čas

Alo pre 1 minut
Šokantan snimak mučenja: Ovo je "suština zla"

Šokantan snimak mučenja: Ovo je "suština zla"

B92 pre 2 minuta