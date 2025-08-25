Zemljotres pogodio BiH: Treslo i u Dubrovniku

Zemljotres magnitude 3 stepeni Rihtera zabeležen je u ponedeljak, 25. avgusta 2025 u 09:53 časova, na području Bosne i Hercegovine.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na 13 kilometara jugoistočno od Stoca, a osetio se i u Dubrovniku. Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 3.5 kilometara ispod površine zemlje. "Kratko je bilo, ali jako", naveli su građani Ljubinja. "Blago podrhtavanje se osetilo u Dubrovniku", javljali su građani na EMSC. Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti. (Telegraf.rs)