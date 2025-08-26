Rhmz nanizao upozorenja, živa skače do 39 stepeni! Ovo je prognoza za naredne dane, evo kada opet stižu pljuskovi sa grmljavinom

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je danas upozorenja za područje Srbije i za područje Beograda na visoke temperature za četvartak i petak

- U četvrtak i petak (28-29.08.) sunčano i veoma toplo sa maksimalnim temperaturama u četvrtak od 32 do 37 °C, a u petak u većini mesta od 35 do 39 °C, osim u Negotinskoj Krajini gde će najviša dnevna temperatura iznositi oko 33 °C - navodi se u upozorenju za područje Srbije. - U četvrtak i petak (28-29.08.) sunčano i veoma toplo sa maksimalnim temperaturama od 35 do 37 °C - navodi se u upozorenju za područje Beograda. RHMZ je, takođe, objavio i hidrološko