Rhmz nanizao upozorenja, živa skače do 39 stepeni! Ovo je prognoza za naredne dane, evo kada opet stižu pljuskovi sa grmljavinom

Alo pre 2 sata
Rhmz nanizao upozorenja, živa skače do 39 stepeni! Ovo je prognoza za naredne dane, evo kada opet stižu pljuskovi sa…

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je danas upozorenja za područje Srbije i za područje Beograda na visoke temperature za četvartak i petak

- U četvrtak i petak (28-29.08.) sunčano i veoma toplo sa maksimalnim temperaturama u četvrtak od 32 do 37 °C, a u petak u većini mesta od 35 do 39 °C, osim u Negotinskoj Krajini gde će najviša dnevna temperatura iznositi oko 33 °C - navodi se u upozorenju za područje Srbije. - U četvrtak i petak (28-29.08.) sunčano i veoma toplo sa maksimalnim temperaturama od 35 do 37 °C - navodi se u upozorenju za područje Beograda. RHMZ je, takođe, objavio i hidrološko
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Slede temperature od +40, a onda nagli preokret: Nova prognoza Marka Čubrila, da li brzo ulazimo u jesen

Slede temperature od +40, a onda nagli preokret: Nova prognoza Marka Čubrila, da li brzo ulazimo u jesen

Mondo pre 19 minuta
Sutra u Novom Sadu još toplije

Sutra u Novom Sadu još toplije

Radio 021 pre 1 sat
Sutra pretežno sunčano i toplo

Sutra pretežno sunčano i toplo

Novi magazin pre 1 sat
Ovo je detaljna prognoza do februara 2026! Septembar donosi temperature do 40°C, a zima krije nešto neočekivano

Ovo je detaljna prognoza do februara 2026! Septembar donosi temperature do 40°C, a zima krije nešto neočekivano

Dnevnik pre 3 sata
RHMZ objavio kakvo nas vreme očekuje do 26. septembra

RHMZ objavio kakvo nas vreme očekuje do 26. septembra

Danas pre 5 sati
Sveže jutro, pa topao dan – temperatura do 31 stepen

Sveže jutro, pa topao dan – temperatura do 31 stepen

Glas Zaječara pre 4 sati
Ujutru sveže, tokom dana sunčano i toplo

Ujutru sveže, tokom dana sunčano i toplo

Novi magazin pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Advokat Nikoline Sinđelić predao krivičnu prijavu protiv Krička

Advokat Nikoline Sinđelić predao krivičnu prijavu protiv Krička

N1 Info pre 9 minuta
Mićin se žali da mira nije imao na moru, suptilno preti čoveku iz restorana: Imam broj tablica i znam sve o njemu

Mićin se žali da mira nije imao na moru, suptilno preti čoveku iz restorana: Imam broj tablica i znam sve o njemu

N1 Info pre 9 minuta
Studenti: Prošlo je vreme kada je vlast mogla da proganja i ubija svoje neistomišljenike

Studenti: Prošlo je vreme kada je vlast mogla da proganja i ubija svoje neistomišljenike

N1 Info pre 39 minuta
Akademski plenum upozorava na pravnu odgovornost direktora zbog politički motivisanih otkaza nastavnicima

Akademski plenum upozorava na pravnu odgovornost direktora zbog politički motivisanih otkaza nastavnicima

Glas Šumadije pre 4 minuta
Maris za Euronews Srbija: Poverenje u vakcine se vraća, ali obuhvat prvaka i dalje nedovoljan

Maris za Euronews Srbija: Poverenje u vakcine se vraća, ali obuhvat prvaka i dalje nedovoljan

Euronews pre 5 minuta