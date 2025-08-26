(Video) Teška nesreća na Brankovom mostu: Oboren motociklista, stvaraju se velike gužve

Na Brankovom mostu u smeru ka centru Beograda oboren je motociklista. Ekipa hitne pomoći trenutno mu ukazuje pomoć, dok se na mostu stvaraju gužve.

Kako se može videti na video snimku koji je objavila stranica Moj_beo_grad, nekoliko motociklista se nalaze oko oborenog vozača, dok je Hitna pomoć odmah započela pružanje prve pomoći. Na sredini Brankovog mosta, tačnije u srednjoj traci, gde je došlo do obaranja motocikliste saobraćaj je blokiran. U ostale dve trake vozila se kreću, ali otežano. Još uvek nema informacija kako je došlo do saobraćajne nezgode, niti koji stepen povreda ima oboreni motociklista.
