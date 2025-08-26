Vučević osudio ispisivanje grafita na porodičnoj kući studenta Balaća i njegove porodice: "Srbija će odgovoriti na sve izazove i pobediti"

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević osudio je, kako kaže, napad na studenta Vladimira Balaća i njegovu porodicu, i poručio da je ono što je napisano na kući njegove porodice "jezivo i odvratno".

- Ono što je napisano na kući Vladimira Balaća u Futogu je dokaz da su se povampirili svi koji maštaju da otcepe Vojvodinu od Srbije i da blokaderi ne trpe nikoga ko im politički ne odgovara. Jezivo. Odvratno - naveo je on. Kako je rekao, "nakon velike tragedije koja se dogodila 1. novembra u Novom Sadu povampirili su se svi oni koji su maštali i sanjali i koji sve čine da otcepe taj deo Srbije". - Hoće da nas posvađaju, hoće da suštinski isteraju, proteraju, deo