Prema statistici u Medijani prosečna plata 117 hiljada dinara, u Niškoj Banji oko 84 hiljade

Južne vesti pre 9 minuta  |  Jelena Canić Milanović
Prema statistici u Medijani prosečna plata 117 hiljada dinara, u Niškoj Banji oko 84 hiljade

U junu je, kako pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku, prosečna plata u Srbiji bila 107.075 dinara, a jedina od 33 opštine na jugu Srbije koja je „premašila“ tu cifru je niška Gradska opština Medijana sa prosekom od 117.463 dinara.

Najniža prosečna plata na jugu zabeležena je u Preševu – 73.025 dinara, što je za 34 hiljade manje od republičke prosečne zarade, a za 61 hiljadu od beogradske. U najvećoj niškoj gradskoj opštini, kao i u prethodnom periodu, plata je iznad proseka, a prva „iza“ nje je Opština Pantelej sa prosečnom zaradom u junu koja je bila 99.578 dinara. U Paliluli je bila 95.539 dinara, a u Crvenom Krstu 91.614 dinara. Od 5 niških opština najniža prosečna plata zabeležena je u
Otvori na juznevesti.com

Povezane vesti »

U Kragujevcu prosečna zarada i dalje iznad 100.000 dinara

U Kragujevcu prosečna zarada i dalje iznad 100.000 dinara

InfoKG pre 4 minuta
Prosečna plata u Kragujevcu u junu iznosila 102.282 dinara

Prosečna plata u Kragujevcu u junu iznosila 102.282 dinara

Glas Šumadije pre 54 minuta
Junska neto plata 107.075 dinara, u Užicu 99.295

Junska neto plata 107.075 dinara, u Užicu 99.295

Zoom UE pre 29 minuta
Plate u Valjevu za oko 9.700 dinara niže od republičkog proseka

Plate u Valjevu za oko 9.700 dinara niže od republičkog proseka

Patak online pre 1 sat
Neto zarada u junu iznosila 107.075 dinara, medijalna 83.525

Neto zarada u junu iznosila 107.075 dinara, medijalna 83.525

Biznis i finansije pre 1 sat
Mesečno zarađuju preko 100.000 dinara: U Lučanima se ponovo beleže najveće plate u Moravičkom okrugu

Mesečno zarađuju preko 100.000 dinara: U Lučanima se ponovo beleže najveće plate u Moravičkom okrugu

Blic pre 1 sat
Statistika kaže da smo u junu zarađivali u proseku 96.059 dinara

Statistika kaže da smo u junu zarađivali u proseku 96.059 dinara

Ozon pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PreševoProsečna plataZavod za statistikurepublicki zavod za statistiku

Ekonomija, najnovije vesti »

Idealni poslovi za starije od 55 godina

Idealni poslovi za starije od 55 godina

Kamatica pre 4 minuta
U Kragujevcu prosečna zarada i dalje iznad 100.000 dinara

U Kragujevcu prosečna zarada i dalje iznad 100.000 dinara

InfoKG pre 4 minuta
Oglasio se Dušan Bajatović! Direktor Srbijagasa otkriva da li će cene nafte u Srbiji skočiti i šta će biti sa sankcijama NIS-u…

Oglasio se Dušan Bajatović! Direktor Srbijagasa otkriva da li će cene nafte u Srbiji skočiti i šta će biti sa sankcijama NIS-u

Kurir pre 4 minuta
Uložite 2.000 pa uzmite i do 7.000 €: Biljka iz bašte donosi dobru zaradu, kilogram se prodaje i za 5 evra

Uložite 2.000 pa uzmite i do 7.000 €: Biljka iz bašte donosi dobru zaradu, kilogram se prodaje i za 5 evra

Kurir pre 4 minuta
Bajatović za RTS: Sankcije NIS-u biće odložene, zalihe goriva u Srbiji do osam meseci

Bajatović za RTS: Sankcije NIS-u biće odložene, zalihe goriva u Srbiji do osam meseci

RTS pre 4 minuta