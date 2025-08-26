Prema statistici u Medijani prosečna plata 117 hiljada dinara, u Niškoj Banji oko 84 hiljade

U junu je, kako pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku, prosečna plata u Srbiji bila 107.075 dinara, a jedina od 33 opštine na jugu Srbije koja je „premašila“ tu cifru je niška Gradska opština Medijana sa prosekom od 117.463 dinara.

Najniža prosečna plata na jugu zabeležena je u Preševu – 73.025 dinara, što je za 34 hiljade manje od republičke prosečne zarade, a za 61 hiljadu od beogradske. U najvećoj niškoj gradskoj opštini, kao i u prethodnom periodu, plata je iznad proseka, a prva „iza“ nje je Opština Pantelej sa prosečnom zaradom u junu koja je bila 99.578 dinara. U Paliluli je bila 95.539 dinara, a u Crvenom Krstu 91.614 dinara. Od 5 niških opština najniža prosečna plata zabeležena je u