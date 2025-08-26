Tramp preti novim carinama! Mogao bi da ograniči izvoz zemljama koje tretiraju američke tehnološke kompanije kao "kasicu prasicu" ili "otirač sveta"
Kurir pre 27 minuta | Beta-AFP)
Američki predsednik Donald Tramp zapretio je da će uvesti nove carine i ograničenja izvoza zemljama za koje navodi da ciljaju američke tehnološke kompanije. "Porezi ili zakoni o digitalnim uslugama, kao i propisi o digitalnim tržištima, svi su osmišljeni da diskriminišu ili naštete američkoj tehnologiji", napisao je kasno sinoć Tramp na svojoj društvenoj mreži Trut soušal. Čini se da je njegova izjava usmerena na zemlje Evrope i organizacije koje su usvojile