Tramp preti novim carinama! Mogao bi da ograniči izvoz zemljama koje tretiraju američke tehnološke kompanije kao "kasicu prasicu" ili "otirač sveta"

Kurir pre 27 minuta  |  Beta-AFP)
Tramp preti novim carinama! Mogao bi da ograniči izvoz zemljama koje tretiraju američke tehnološke kompanije kao "kasicu…
Američki predsednik Donald Tramp zapretio je da će uvesti nove carine i ograničenja izvoza zemljama za koje navodi da ciljaju američke tehnološke kompanije. "Porezi ili zakoni o digitalnim uslugama, kao i propisi o digitalnim tržištima, svi su osmišljeni da diskriminišu ili naštete američkoj tehnologiji", napisao je kasno sinoć Tramp na svojoj društvenoj mreži Trut soušal. Čini se da je njegova izjava usmerena na zemlje Evrope i organizacije koje su usvojile
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Trump prijeti novim carinama zemljama koje ugrožavaju američke tehnološke kompanije

Trump prijeti novim carinama zemljama koje ugrožavaju američke tehnološke kompanije

SEEbiz pre 32 minuta
Tramp preti novim carinama zemljama koje ugrožavaju američku tehnologiju

Tramp preti novim carinama zemljama koje ugrožavaju američku tehnologiju

N1 Info pre 1 sat
Tramp preti novim carinama zemljama koje ugrožavaju američku tehnologiju

Tramp preti novim carinama zemljama koje ugrožavaju američku tehnologiju

Radio sto plus pre 1 sat
Tramp ponovo preti carinama: Na udaru zemlje za koje tvrdi da ugrožavaju američku tehnologiju

Tramp ponovo preti carinama: Na udaru zemlje za koje tvrdi da ugrožavaju američku tehnologiju

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PorezDonald Trampamerikasadcarine

Svet, najnovije vesti »

Australija proteruje ambasadora Irana, krive ga za umešanost u antisemitske napade

Australija proteruje ambasadora Irana, krive ga za umešanost u antisemitske napade

Danas pre 2 minuta
Tramp tvrdi: Rat u Pojasu Gaze će se završiti za nekoliko nedelja

Tramp tvrdi: Rat u Pojasu Gaze će se završiti za nekoliko nedelja

Radio 021 pre 32 minuta
Glavni putevi u Izraelu zatvoreni zbog protesta sa zahtevom kraj rata u Gazi

Glavni putevi u Izraelu zatvoreni zbog protesta sa zahtevom kraj rata u Gazi

RTV pre 32 minuta
Tramp: Rat u Gazi se završava uskoro

Tramp: Rat u Gazi se završava uskoro

Danas pre 22 minuta
Tramp uvodi „Ministarstvo rata“

Tramp uvodi „Ministarstvo rata“

Vreme pre 7 minuta