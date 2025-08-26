Zborovi pozvali na okupljanje ispred Filozofskog u 19 sati

Nakon što je rano jutros dekan ovog fakulteta Milivoje Alanović sa nekoliko kolega ušao u zgradu i uz pretnje izbacio studente, oni su, zajedno sa građanima i poljoprivrednicima ostali ispred ulaza u ovu ustanovu.

Postavili su tendu, građani su doneli vodu, sokove, hranu, pušta se muzika... Na instagram stranici Zborovi Novi Sad pojavio se poziv Novosađanima da se danas, u još većem broju, u 19 časova okupe ispred Filozofskog fakulteta kako bi podržali studente, uz poruku: "Vreme je da im se odužimo". – Možda imate preča posla, možda ste jako zauzeti svojim životima, ali setite se… Ti studenti su za vas nosili plamen slobode kroz celu Srbiju. Ti studenti koji su hapšeni i