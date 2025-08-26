Profesorka Filozofskog u Novom Sadu: „Pokušala sam da uđem na radno mesto, ali dekan je blokirao fakultet“

Studenti u blokadi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i građani nalaze se ispred zgrade fakulteta, jer je dekan, kako su kazali, jutros ušao na fakultet sa nekim od profesora, zamenio bravu i zapretio disciplinskim postupcima, piše N1.

Profesorka Nataša Milićević navela je za N1 da je pokušala da uđe na radno mesto, ali da „za nju nema pristupa“. „Ne može da uđe ni predsednik Saveta fakulteta, ne mogu da uđu ni ostale moje kolege, šefovi odseka, bilo ko. Dekan je trenutno blokirao fakultet da bi on bio očišćen. Tako razumem trenutnu situaciju i bojim se da se radi o vrlo lošem izgovoru“, kazala je. Studenti su najavili da će ostati do daljeg ispred zgrade fakulteta. Podršku im pružaju i