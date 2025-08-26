Profesorka Filozofskog u Novom Sadu: „Pokušala sam da uđem na radno mesto, ali dekan je blokirao fakultet“

Nedeljnik pre 1 sat
Profesorka Filozofskog u Novom Sadu: „Pokušala sam da uđem na radno mesto, ali dekan je blokirao fakultet“

Studenti u blokadi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i građani nalaze se ispred zgrade fakulteta, jer je dekan, kako su kazali, jutros ušao na fakultet sa nekim od profesora, zamenio bravu i zapretio disciplinskim postupcima, piše N1.

Profesorka Nataša Milićević navela je za N1 da je pokušala da uđe na radno mesto, ali da „za nju nema pristupa“. „Ne može da uđe ni predsednik Saveta fakulteta, ne mogu da uđu ni ostale moje kolege, šefovi odseka, bilo ko. Dekan je trenutno blokirao fakultet da bi on bio očišćen. Tako razumem trenutnu situaciju i bojim se da se radi o vrlo lošem izgovoru“, kazala je. Studenti su najavili da će ostati do daljeg ispred zgrade fakulteta. Podršku im pružaju i
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Filozofski fakultet u Novom Sadu: Studenti tvrde da su izbačeni, stigli traktori u znak podrške

Filozofski fakultet u Novom Sadu: Studenti tvrde da su izbačeni, stigli traktori u znak podrške

Vreme pre 25 minuta
Studenti i dalje ispred Filozofskog, došli i poljoprivrednici, situacija mirna

Studenti i dalje ispred Filozofskog, došli i poljoprivrednici, situacija mirna

Novi magazin pre 5 minuta
FOTO: Studenti i dalje ispred Filozofskog, došli i poljoprivrednici, situacija mirna

FOTO: Studenti i dalje ispred Filozofskog, došli i poljoprivrednici, situacija mirna

Radio 021 pre 35 minuta
Studentima Filozofskog fakulteta u Novom Sadu pridružili se i poljoprivrednici na traktorima (FOTO; VIDEO)

Studentima Filozofskog fakulteta u Novom Sadu pridružili se i poljoprivrednici na traktorima (FOTO; VIDEO)

Danas pre 1 sat
Protest studenata Filozofskog fakulteta kulminira: Traktori i bajkeri im se pridružili u znak podrške

Protest studenata Filozofskog fakulteta kulminira: Traktori i bajkeri im se pridružili u znak podrške

Serbian News Media pre 1 sat
Studenti u blokadi nastavili sa protestom ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Studenti u blokadi nastavili sa protestom ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Euronews pre 1 sat
Studenti Filozofskog u Novom Sadu pozivaju u pomoć: „Dekan je uleteo na fakultet, zamenio bravu i preti disciplinskim. Želi da…

Studenti Filozofskog u Novom Sadu pozivaju u pomoć: „Dekan je uleteo na fakultet, zamenio bravu i preti disciplinskim. Želi da nas izbaci“

Pravda pre 50 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Advokat Nikoline Sinđelić predao krivičnu prijavu protiv Krička

Advokat Nikoline Sinđelić predao krivičnu prijavu protiv Krička

N1 Info pre 10 minuta
Mićin se žali da mira nije imao na moru, suptilno preti čoveku iz restorana: Imam broj tablica i znam sve o njemu

Mićin se žali da mira nije imao na moru, suptilno preti čoveku iz restorana: Imam broj tablica i znam sve o njemu

N1 Info pre 10 minuta
Studenti: Prošlo je vreme kada je vlast mogla da proganja i ubija svoje neistomišljenike

Studenti: Prošlo je vreme kada je vlast mogla da proganja i ubija svoje neistomišljenike

N1 Info pre 40 minuta
Akademski plenum upozorava na pravnu odgovornost direktora zbog politički motivisanih otkaza nastavnicima

Akademski plenum upozorava na pravnu odgovornost direktora zbog politički motivisanih otkaza nastavnicima

Glas Šumadije pre 5 minuta
Advokat Nikoline Sinđelić predao krivičnu prijavu protiv Marka Krička

Advokat Nikoline Sinđelić predao krivičnu prijavu protiv Marka Krička

Danas pre 1 minut