Sutra pretežno sunčano i toplo

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom do 33 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab do umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od sedam do 17, a najviša od 30 do 33 stepena. U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i toplo. Vetar će biti slab do umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od 12 do 17 stepeni, a najviša oko 32. U Srbiji će u četvrtak i petak biti sunčano i osetno toplije sa maksimalnim temperaturama u četvrtak od 32 do 37, a u petak u većini mesta od 35 do 39 stepeni. Za vikend se