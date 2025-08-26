Ogromno interesovanje za meč Srbije i Engleske

Ogromno interesovanje za meč Srbije i Engleske
Fudbalski savez Srbije (FSS) saopštio je danas da je ogromno interesovanje za utakmicu između Srbije i Engleske i naveo da su preostale samo ulaznice za severnu tribinu. “Obezbedite svoje mesto na vreme i podržite 'orlove' na putu do novog velikog uspeha”, objavio je FSS na društvenim mrežama. Utakmica grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. između Srbije i Engleske biće odigrana 9. septembra na stadionu “Rajko Mitić” u Beogradu.
