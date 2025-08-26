Dekan Filozofskog u Novom Sadu ušao na fakultet, studenti koji blokiraju napustili zgradu

RTS pre 40 minuta
Dekan Filozofskog u Novom Sadu ušao na fakultet, studenti koji blokiraju napustili zgradu

Dekan Filozofskog fakulteta Milivoj Alanović i nekoliko profesora ušli su jutros u zgradu fakulteta, a studenti koji su je blokirali morali su da izađu napolje. Ispred zgrade fakulteta, studenti i građani postavili su šator. "Na fakultetu postoji volja i studenata i nastavnika da se ispiti održe. Verujemo da postoji i prostor za dogovor koji bi omogućio realizaciju ispitnih aktivnosti u akademski korektnoj atmosferi uz međusobno poštovanje i uvažavanje. Ovo je jedini modalitet u kom smo spremni da

Studenti koji su blokirali fakultet navode da im je dekan rekao da je u zgradu ušao kako bi obezbedio da se fakultet očisti i da se održi ispitni rok u septembru. Milivoj Alanović je naveo da Filozofski fakultet ima mnogo studijskih programa i da bi bilo nemoguće održati ispitni rok na drugoj lokaciji i naveo da planira da ostane u zgradi kako bi osigurao da sve bude u redu. Ispred zgrade fakulteta grupa studenata u blokadi i građana, koji su se okupili na njihov
