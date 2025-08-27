Policija u Kruševcu uhapsila 29-godišnjeg muškarca zbog sumnje da je pokušao ubistvo

Danas pre 42 minuta  |  N1
Policija u Kruševcu uhapsila 29-godišnjeg muškarca zbog sumnje da je pokušao ubistvo

Policija u Kruševcu uhapsila je D.P. (29) zbog sumnje da je izvršio pokušaj ubistva.

On se sumnjiči da je sinoć oko 22 časa na ulici ispred svoje kuće, hicima iz vatrenog oružja naneo teške povrede opasne po život dvadesetdevetogodišnjem muškarcu, saopštila je policija, prenosi N1. Dodaje se da je povređeni muškarac zbrinut u Kliničkom centru u Nišu, a policija je jutros pronašla i uhapsila osumnjičenog. Po nalogu tužioca, D. P. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kruševcu, navodi
