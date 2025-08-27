Danas sunčano, oko 30 stepeni: Do kraja nedelje i do 39

N1 Info pre 36 minuta  |  Radmila Mitrović
Danas sunčano, oko 30 stepeni: Do kraja nedelje i do 39

Sreda nam donosi sunčano vreme uz maksimalnu temperaturu oko i malo iznad 30 stepeni.

Sve topliji vazduh stiže sa jugozapada na Balkan. Danas očekujemo porast temperature za 2 do 3 stepena, a sutra i prekosutra još toplije. Do kraja dana smenjivaće se periodi sunčanog i oblačnog vremena, ali ostaje stabilno i suvo. Duvaće slab južni i jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura od 30 do 33 stepena. Sutra i prekosutra u košavskom području vetrovito i osetno toplije sa maksimalnom temperaturom do 35 stepeni u četvrtak, a u petak i do 39 stepeni. Već u
